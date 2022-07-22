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«Раздеваться лучше всего в коридоре». Врачи рассказали, как не подцепить клеща после прогулки

22 июля 2022 13:52
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Новости Беларуси. В учреждения здравоохранения Минской области обратилось 710 человек с укусами клещей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Больше половины из них – дети. Клещи любят теплую влажную погоду, поэтому сейчас паразиты активизировались.

«Раздеваться лучше всего в коридоре». Врачи рассказали, как не подцепить клеща после прогулки-1

Только в Жодино зафиксировано более 90 обращений. Специалисты рекомендуют быть особенно внимательными при походе на природу: надевать максимально закрытую одежду светлых тонов и обязательно пользоваться защитными средствами – они должны быть именно от этих паразитов. Не лишним будет также осмотреть себя дома после прогулок.

«Раздеваться лучше всего в коридоре». Врачи рассказали, как не подцепить клеща после прогулки-4

Ольга Милько, врач-энтомолог Жодинского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Раздеваться лучше всего в коридоре. Также осматривать одежду и проверять обязательно такие места, как ушные раковины, подмышечные, локтевые впадины. Потому что там, как правило, более тонкая кожа, и клещи присасываются. Проверять обязательно ягоды и грибы, принесенные из леса, а также полевые цветы и домашних животных.

«Раздеваться лучше всего в коридоре». Врачи рассказали, как не подцепить клеща после прогулки-7

Чтобы снизить риск укусов, специалисты проводят обработку зон отдыха, парков и скверов. Следует также помнить, что некоторые клещи переносят опасные инфекции, поэтому если укуса избежать не удалось, то рекомендуется незамедлительно обратиться к врачу.

# Укусы клещей # общество # Ольга Милько # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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