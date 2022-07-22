Убрано почти 90% озимого ячменя – 6 районов Минской области уже завершили его уборку

Всего с полей центрального региона убрано почти 90 % объема ранней зерновой культуры. Аграрии области освоили свыше 19 тысяч тонн озимого ячменя. Намолот составляет более 105 тысяч тонн зерна при средней урожайности около 54 центнеров с гектара. С каждым днем аграрии наращивают обороты, при этом не теряя на качестве. Параллельно убирают озимый рапс. Намолот составляет более 19 тысяч тонн. Всего в центральном регионе убрали свыше 23 тысяч гектаров зерновых культур. Одновременно продолжается второй укос трав. Уже скошено порядка 140 тысяч гектаров.