В историческом музее можно почувствовать себя Франциском Скориной. Там учат печатать на старинном верстаке

Переносимся в XVI век. В историческом музее можно оказаться в эпохе Франциска Скорины и почувствовать себя настоящим печатником. Типографский дворик станет новой страничкой приключений.

Виктор Минько, научный сотрудник Национального исторического музея Республики Беларусь:

Летам прошлага года зарадзілася ідэя. У нашага славутага калекцыянера Ліхадзедава Уладзіміра Аляксеевіча ёсць уласны друкарскі варштат. Ён зроблены па памерам тых часоў. Дуб, вядома. Ён драўляны, таму што ў часы Скарыны не было электрычнасці. Тут яго на месцы сабралі, і пяць дзён у тыдзень праводзяцца майстар-класы.

Интерактивный урок начинается с изготовления бумаги по старинной технологии. Целлюлозой во времена белорусского первопечатника даже не пахло. Измельчали волокна льна, конопли, размешивали с водой и получали массу для будущих страничек. Но прежде нужно было засучить рукава и хорошенько потрудиться.

Виктор Минько:

Апускаем рамачку з сітам і асцярожна паднімаем, каб гэтая маса прасела ўсярэдзіну. Цяпер вадзічка лішняя сцякае. Потым мы гэта перакідваем асцярожненька на лямец, прыціскаем, каб кашыца прыліпла да лямцу. Гэтую загатоўку паперы мы накрываем другім лямцам і разам з такой дубовай плашкай пераносім на прэс. Цяпер можаце выціскаць. Круціце. Я яшчэ трошкі дапамагу. Дастаём дубовую плашку. Паміж двума лямцамі наша паперка.

Терпение и труд – натуральный лист готов. Он отправляется на просушку на местный балкончик. К слову, у писателя был целый штат. Один подмастерье делал бумагу, другой вырезал гравюры, и так по кругу. У гостей же есть уникальная возможность собственноручно напечатать первую страницу Псалтыря – скориновской Библии от 6 августа 1517 года.

Виктор Минько:

Назар, трымай аркуш паперы, закладвай. Так, крышку закрывай. Там накатаў чорнай фарбы – смела прыціскай. І цяпер крышачку накрываем. Задвігай. Бяры рычаг і пайшоў вакол. Цягнеш, цягнеш, мацней. Глядзім, што атрымалася. Я бачу, атрымалася якасна.

Интересно, что краска – сажа из лиственных пород, смешанная с растительным маслом. Эти толкачики хорошо помнят, как на них набивали колор и переносили на матрицу. Причем делали их из прочной собачьей шкуры, потому что эти животные не потеют. Внутри набивали конским волосом. Технология из глубины веков. Гениальный полочанин сделал прорыв – придумал дизайн страницы с разным кеглем, инициалами, красной строкой. На экскурсии вам раскроют букет его талантов: философа-гуманиста, писателя, предпринимателя, медика.

Виктор Минько:

У 1512 годзе Францыск Скарына прыехаў у знакамітую Падую, у самы лепшы медыцынскі ўніверсітэт. Ён прыехаў з ускрайку Еўропы, бедны, невядомы. Прафесары, што сабраліся, зусім дрэнна ведалі, што гэта за горад Полацк. Яны вырашылі ўчыніць яму сур’ёзны экзамен і заваліць яго. Яму задавалі кучу пытанняў па медыцыне. Ён даваў бліскучыя адказы на той сучаснай італьянскай мове. Ён атрымаў званне доктара лекарскіх навук. Цяпер у Падуе ёсць зал, дзе партрэты 40 самых знакамітых людзей, хто вучыўся ў Падуанскім універсітэце. Ён знаходзіцца паміж Галілео Галілеем і Мікалаем Капернікам – наш Францыск Скарына. Захватывающее путешествие оставит сувенир от самого маэстро. Прикоснуться к истории определенно стоит.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Прыгожа атрымалася ў мяне? Виктор Минько:

Скажу, што вельмі шыкоўна.