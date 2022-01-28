«30 представленных работ, причём масштабных, крупных». Леонид Хоботов рассказал о своих лучших картинах

На днях в Национальном художественном музее Республики Беларусь открылся выставочный проект известного белорусского художника, обладателя медали имени Франциска Скорины Леонида Хоботова. В основе экспозиции – работы, написанные в разные годы. В общей сложности около 30 произведений из фондов художественного музея, центра современных искусств, Белорусского союза художников и личной коллекции автора.

Леонид Хоботов, художник, член Белорусского союза художников:

Это моя юбилейная выставка. Так бывает, можно сказать, раз в жизни. 30 представленных работ, причем масштабных, крупных, даже со статусом первых премий даже. Потому что это престижнейшая республиканская площадка, лучшая. Я не говорю, что амбиции захлестывают. Наоборот, здесь как раз повод критично к себе отнестись, найти способ поднять планку, высоту определить и заставить себя задуматься над тем, что впереди у тебя все еще есть задачи.

Леонид Хоботов – один из самых известных белорусских художников в Европе. География его выставок впечатляет: Германия, Франция, Италия, Испания, Австрия, Голландия. Кроме того, выступил соавтором проекта «Немига-17», представленного в Третьяковской галерее.

Леонид Хоботов:

Есть же площадка мировая, европейская. Нужно же еще и здесь такой аналитический опыт проводить, насколько ты состоялся или не состоялся на этих уровнях. Побаловала судьба, потому что есть такая творческая организация «Немига-17», и мы объездили много-много стран, повыставлялись достаточно, чтобы чувствовать себя европейскими художниками. Но нас притягивает наша земля, и мы очень даже сориентировались на предмет – хватит нам Европы, мы хотим здесь. Поэтому я, например, очень много сил отдаю Дворцу искусств, делаю экспозиции больше 15 лет.

Хоботов принадлежит к тому самому поколению художников, которые с середины 1980-х годов всеми силами меняли творческое пространство Беларуси, декларировали новые ценности в искусстве. И им верили, к ним прислушивались. Воспитанник белорусской монументальной школы с первых шагов стремился создать обобщенный художественный образ выразительным пластическим языком.

Леонид Хоботов:

Срок выхода на холст произошел несколько раз. Я делал попытку и в 19 лет, думаю, что это не состоялось, и в 21 год. Тоже уверен, что не состоялся холст. А когда я все-таки закончил академию, почувствовал: да, можно браться, пришло мое время. Очень много драматического состояния. Драматургия сама по себе меня захватила, потому что я впервые в жизни увидел, как фигура, которая позволяет перестрадать то, что проигрывает, страдает. Эта фигура меня очаровала, тем более гармонь, тем более это особые условия, где сам, один на один с собой музыкант.

Художник сам из Речицы, одну из своих работ он посвятил малой родине. К слову, произведение нашло свое место в постоянной экспозиции Национального художественного музея.

Леонид Хоботов:

Посыл делаю в сторону Днепра. Вокруг Днепра происходят невероятные, красивые вещи. А это тот самый момент, когда приходит время понимания взаимоотношений: мужчина и женщина, мальчик и девочка. И формирование этого состояния здесь я попытался отразить. Это же не просто сюжет, где мальчик запускает змея. Это паутинка, которую он плетет вокруг дамы, которая уже созрела к тому, чтобы реагировать на юношу, который увидел в ней уже зрелый плод. Нить должна войти в уже это, реальное пространство.

Его картины ассоциативны, метафоричны, их воспринимаешь не через сюжет, а через выразительную, пластически насыщенную живопись. Однако натура – человек, предмет, природа – всегда является предпосылкой для создания автором художественного образа.