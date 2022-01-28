В Северной Корее символом нового года является журавль. Белорусский коллекционер о самых необычных ёлочных игрушках
Отшумели новогодние праздники, однако это не повод прощаться с елкой. Лесные красавицы еще стоят во многих квартирах. Но вот только для кого-то новогодним духом пропитана вся жизнь. А все благодаря необычному хобби. Коллекционер Андрей Бегун и не думал, занимаясь в прошлом наукой и коммуникациями, что однажды все бросит и посвятит увлечению всего себя.
Андрей Бегун, коллекционер елочных игрушек:
Я собираю игрушки всю свою жизнь, потому что часть этой коллекции – это игрушки из моего детства. Если брать уже осознанный возраст, этой коллекции лет 9-10.
Любая игрушка словно маленькое произведение искусства, и чем она старше, тем больше хранит воспоминаний. Нашему герою удалось собрать настоящие сокровища, пропитанные духом времени. Коллекционирование по праву считается наиболее популярным хобби в мире, но у каждого человека своя миссия и цель.
Андрей Бегун:
Я привозил такие вещи, которые можно применить в быту, елочные игрушки. И когда их стало очень-очень много, пришла идея сделать выставку, музейный проект, который мы назвали «Музей елочных игрушек». Сейчас он может радовать минчан, гостей нашей столицы в Национальном историческом музее.
Люди часто привозят из путешествий необычные сувениры в память о своей поездке. Но есть особая каста путешественников, которые превращают привычку во что-то большее. Андрей Бегун посетил более 75 стран и из каждой привез какой-то особенный экземпляр.
Андрей Бегун:
Стараюсь из каждой страны привозить одну или несколько игрушек либо те артефакты, которые связаны с Новым годом и Рождеством. Каждая страна имеет свой шарм, колорит. Естественно, до поездки мы изучаем традиции празднования новогодних праздников в той или иной стране, изучаем их культуру, традиции и стараемся на нашей выставке показать даже отдаленные страны. Например, есть артефакты из Северной Кореи, и у них символом Нового года является журавль. Вроде бы совершенно никаким образом не связано с Новым годом, но вот такой у них новогодний артефакт.
Его коллекция сегодня насчитывает свыше тысячи экспонатов. Следом за выставкой у Андрея родилась идея открыть собственное производство игрушек. Теперь он помогает создавать праздничную атмосферу в домах других людей круглый год.
Андрей Бегун:
В этом году у меня дома вообще не было елки. Очень много работали, буквально до 31 числа. Новый год я праздновал не дома. В этом году мы отгрузили более 200 тысяч елочных игрушек по всему миру. Поэтому я подумал: у меня 200 тысяч елок в разных домах, в разных стилях, в разных семьях.
Процесс создания украшений очень трудоемкий, и за одной крохотной елочной игрушкой стоит работа огромной команды профессионалов.
Полина Шарик, дизайнер:
Сначала я игрушку оформляю блесткой, потому что она быстрее сохнет. А дальше беру лаковую краску и крашу ее. Они идут на обрезку. То есть берется игрушка и вот так обрезается, чтобы на нее была надета корона и дальше шла на склад, где это все упаковывают.
Взглянуть на коллекцию – это словно побывать на каждом континенте, оказаться за праздничным столом на другом конце света и окунуться с головой в чужие традиции.
Андрей Бегун:
Очень интересная витрина из Африки. Да, там нет елочек. Там есть пластиковые китайские рождественские деревья в виде елки, куда они вешают свои новогодние игрушки. Чаще всего эти игрушки сделаны из местных сортов деревьев, какого-то кустарника. Есть игрушки в виде ангелов, сделанные из бананового листа.
Помимо игрушек, здесь есть импровизированная елочка желаний. Бытует мнение, что если оставить на ней свои самые сокровенные мечты, то совсем скоро они начнут сбываться.
Андрей Бегун:
Ты не расскажешь это знакомым, друзьям, коллегам. А елочка – написал тихонечко, повесил, отправил послание, можно сказать, в космос. Она является наиболее честной, правильной.