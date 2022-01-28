В Северной Корее символом нового года является журавль. Белорусский коллекционер о самых необычных ёлочных игрушках

Отшумели новогодние праздники, однако это не повод прощаться с елкой. Лесные красавицы еще стоят во многих квартирах. Но вот только для кого-то новогодним духом пропитана вся жизнь. А все благодаря необычному хобби. Коллекционер Андрей Бегун и не думал, занимаясь в прошлом наукой и коммуникациями, что однажды все бросит и посвятит увлечению всего себя.

Андрей Бегун, коллекционер елочных игрушек:

Я собираю игрушки всю свою жизнь, потому что часть этой коллекции – это игрушки из моего детства. Если брать уже осознанный возраст, этой коллекции лет 9-10.

Любая игрушка словно маленькое произведение искусства, и чем она старше, тем больше хранит воспоминаний. Нашему герою удалось собрать настоящие сокровища, пропитанные духом времени. Коллекционирование по праву считается наиболее популярным хобби в мире, но у каждого человека своя миссия и цель.

Андрей Бегун:

Я привозил такие вещи, которые можно применить в быту, елочные игрушки. И когда их стало очень-очень много, пришла идея сделать выставку, музейный проект, который мы назвали «Музей елочных игрушек». Сейчас он может радовать минчан, гостей нашей столицы в Национальном историческом музее.

Люди часто привозят из путешествий необычные сувениры в память о своей поездке. Но есть особая каста путешественников, которые превращают привычку во что-то большее. Андрей Бегун посетил более 75 стран и из каждой привез какой-то особенный экземпляр.

Андрей Бегун:

Стараюсь из каждой страны привозить одну или несколько игрушек либо те артефакты, которые связаны с Новым годом и Рождеством. Каждая страна имеет свой шарм, колорит. Естественно, до поездки мы изучаем традиции празднования новогодних праздников в той или иной стране, изучаем их культуру, традиции и стараемся на нашей выставке показать даже отдаленные страны. Например, есть артефакты из Северной Кореи, и у них символом Нового года является журавль. Вроде бы совершенно никаким образом не связано с Новым годом, но вот такой у них новогодний артефакт. Его коллекция сегодня насчитывает свыше тысячи экспонатов. Следом за выставкой у Андрея родилась идея открыть собственное производство игрушек. Теперь он помогает создавать праздничную атмосферу в домах других людей круглый год.

Андрей Бегун:

В этом году у меня дома вообще не было елки. Очень много работали, буквально до 31 числа. Новый год я праздновал не дома. В этом году мы отгрузили более 200 тысяч елочных игрушек по всему миру. Поэтому я подумал: у меня 200 тысяч елок в разных домах, в разных стилях, в разных семьях.

Процесс создания украшений очень трудоемкий, и за одной крохотной елочной игрушкой стоит работа огромной команды профессионалов.

Полина Шарик, дизайнер:

Сначала я игрушку оформляю блесткой, потому что она быстрее сохнет. А дальше беру лаковую краску и крашу ее. Они идут на обрезку. То есть берется игрушка и вот так обрезается, чтобы на нее была надета корона и дальше шла на склад, где это все упаковывают. Взглянуть на коллекцию – это словно побывать на каждом континенте, оказаться за праздничным столом на другом конце света и окунуться с головой в чужие традиции.