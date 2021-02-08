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Белорусские и российские военные проводят совместную штабную тренировку

08 февраля 2021 13:21
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Новости Беларуси. В рамках подготовки к совместному стратегическому учению «Запад-2021» белорусские и российские военные проводят совместную штабную тренировку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она началась 8 февраля.  

Белорусские и российские военные проводят совместную штабную тренировку-1

Цель: принятие решения на применение региональной группировки войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства.  

# Беларусь-Россия # общество # Фотофакт

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