Новости Беларуси. В рамках подготовки к совместному стратегическому учению «Запад-2021» белорусские и российские военные проводят совместную штабную тренировку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она началась 8 февраля.
Новости Беларуси. В рамках подготовки к совместному стратегическому учению «Запад-2021» белорусские и российские военные проводят совместную штабную тренировку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она началась 8 февраля.
Цель: принятие решения на применение региональной группировки войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства.