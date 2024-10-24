В Минской области намолочено почти 630 тысяч тонн зерна кукурузы

В Минской области завершают уборку кукурузы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Как на силос, так и зерно. Задача – заготовить максимально питательный корм в сжатые сроки. Уже есть почти 630 тысяч тонн зерна кукурузы. Средняя урожайность – 84 центнеров с гектара. Осталось 20 % площадей.

В сельхозпредприятии «Крупский райагросервис» не первый год ставку делают на кукурузу. А учитывая климат в этом сезоне, культура стала альтернативой яровым. Под кукурузу на зерно отвели 200 гектаров. Поля уже чистые. Урожаем довольны – почти 60 центнеров с гектара. Следующий этап – правильно распорядиться урожаем. Здесь кукурузу как сушат, так и плющат.

Животноводству здесь уделяют большое внимание. В хозяйстве 1900 дойного стада. Кукуруза – это энергетический питательный корм. Заготавливают ее с запасом, чтобы хватило на весь зимний сезон.

Екатерина Ковальчук, корреспондент: С вальцовой мельницы зерно сразу поступает в полимерные рукава. Их вместительность – 60 тонн. Здесь планируют заготовить таких четыре.

Анастасия Скрабач, главный ветврач сельхозпредприятия «Крупский райагросервис»:

Плюс к тому, что она действует по свойствам получше, чем зерно: на белок, жир, мясо для крупнорогатого скота при их выращивании. Применяется вместе с кормом – силос, сенаж.

Плющением занимаются три хозяйства Крупского района. Некоторые уже на финише. Заложили в рукава свыше тысячи двухсот тонн зерна. От плана это составляет 72 %. С уверенностью можно сказать, что буренки здесь получат самый питательный корм.