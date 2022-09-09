Пеллеты в тренде. Как Борисовский лесхоз превращает отходы древесины в экологичное топливо?

Новости Беларуси. Топливо, которое в тренде. На заводе Борисовского опытного лесхоза с начала 2022 года было произведено около 8 000 тонн пеллет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Их делают из отходов древесины. Это альтернативный экологичный вид твердого топлива. В целом же в Минской области активно ведется подготовка к отопительному сезону, обеспечиваются запасы на складах. За три месяца Борисовским опытным лесхозом было реализовано 12 тысяч кубов дров. Ежедневно от населения поступает до 70 заявок на поставку. Отгрузки осуществляются в кратчайшие сроки.

Александр Матюшевский, заместитель директора Борисовского опытного лесхоза:

Борисовский опытный лесхоз в течение трех месяцев реализовал 1 647 именно дровяных заявок для физических лиц. В общем 12 тысяч кубов древесины для населения.

Древесину населению реализуют не только лесхозы, но и гортопы, организации ЖКХ, частные фирмы.