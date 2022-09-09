Армейские авиаторы провели первую тренировку в ходе командно-штабного учения на полигоне Брестский

Новости Беларуси. Первую тренировку в ходе командно-штабного учения провели армейские авиаторы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Маневры развернулись на полигоне Брестский. Их задача – нанести максимальное огневое поражение и вытеснить его за пределы страны противника, оккупировавшего часть наших территорий. Успех здесь во многом зависит от артиллерийско-авиационного поражения противника, смены огневых позиций, разведки, беспилотных авиационных комплексов.

Андрей Назин, заместитель главного штурмана управления авиации ВВС и войск ПВО:

Экипажи вертолетов Ми-8 выполняли задачи по десантированию тактического воздушного десанта, причем парашютным способом, с малой высоты, с большой высоты – на дальность работали десантники, а также посадочным способом. При этом одновременно экипажи вертолетов Ми-24 выполняли огневые задачи по зачистке площадки десантирования и дальнейшего прикрытия транспортного десанта вертолетов Ми-8.

Пока над полигоном кружила авиация, на земле задачи выполняли подразделения сил специальных операций совместно с танковыми, противотанковыми подразделениями и реактивной артиллерией.