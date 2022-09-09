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11 тематических зон и концертные площадки. Куда сходить в День города жителям Московского района столицы?

09 сентября 2022 14:47
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Новости Беларуси. Минск готовится отметить 955-летие. Уже 10 сентября праздник развернется по всей столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Каждый район готовит свою программу. Московский презентует две концертные площадки и 11 тематических зон. По традиции главной локацией станет парк имени Павлова.  

11 тематических зон и концертные площадки. Куда сходить в День города жителям Московского района столицы?-1

Праздничная торговля, песни, танцы и интерактив – все это часть спортивно-музыкальной программы. Организаторы позаботились об интересах людей различных возрастов. Праздничное настроение создаст и цветочное оформление. Тематические композиции украсили территорию возле здания районной администрации.  

11 тематических зон и концертные площадки. Куда сходить в День города жителям Московского района столицы?-4

Валентин Коноплев, заместитель главы администрации Московского района:  
Мы стараемся разнообразить программу и создать тематические площадки и интерактивные зоны, которые раскрывают потенциал предприятий, учреждений района. Мастер-классы  всегда с большим интересом проходят. Спортивные мероприятия организованы. Мы стараемся сделать программу таким образом, чтобы это вызывало интерес как у малышей, так и у их родителей.  

11 тематических зон и концертные площадки. Куда сходить в День города жителям Московского района столицы?-7

Празднование юбилея Минска стартовало еще в начале осени. А главные торжества – 10 сентября. Не только в центре, но и в каждом районе.  

# День города в Минске # общество # Валентин Коноплев # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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