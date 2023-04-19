Музейную комнату одного из самых известных белорусских онкологов открыли в Молодечно

Новости Беларуси. В Молодечненском медицинском колледже открыли музейную комнату в память об одном из самых известных белорусских онкологов Иосифе Залуцком, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Молодечненском медицинском колледже открыли музейную комнату в память об одном из самых известных белорусских онкологов Иосифе Залуцком, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В течение долгих лет он занимался исследованиями в области профилактики и раннего выявления опухолей. Иосиф Викторович координировал работу онкологической службы республики. Многие его исследования были уникальными для стран СНГ. Память талантливого врача в учреждении образования чтят и помнят – именно здесь Залуцкий получил свое первое медицинское образование. Участие в подготовке экспозиции принимали его родственники, близкие друзья и даже бывшие пациенты.
Николай Чирский:
Дзякуючы Іосіфу Віктаравічу была праведзена поўная рэканструкцыя самога клінічнага гарадка РНПЦ анкалогіі. Была створана пляцоўка, дзе можна было спыніцца і аўтобусам, і людзям, якія прыехалі ў РНПЦ анкалогіі – гэта таксама вельмі важна. І была праведзена поўная рэканструкцыя ўсіх будынкаў, якія пабудаваны ў 60-х гадах мінулага стагоддзя.
Среди экспонатов – награды медика, снимки из семейного архива, его записи. Самые частые гости музейной комнаты – учащиеся колледжа.