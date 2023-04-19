Музейную комнату одного из самых известных белорусских онкологов открыли в Молодечно

Новости Беларуси. В Молодечненском медицинском колледже открыли музейную комнату в память об одном из самых известных белорусских онкологов Иосифе Залуцком, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В течение долгих лет он занимался исследованиями в области профилактики и раннего выявления опухолей. Иосиф Викторович координировал работу онкологической службы республики. Многие его исследования были уникальными для стран СНГ. Память талантливого врача в учреждении образования чтят и помнят – именно здесь Залуцкий получил свое первое медицинское образование. Участие в подготовке экспозиции принимали его родственники, близкие друзья и даже бывшие пациенты.