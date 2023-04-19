Свыше 160 исследований могут проводить специалисты Госкомитета судебных экспертиз, в том числе связанные с мошенничеством

Новости Беларуси. Свыше 160 видов различных исследований готовы проводить специалисты Государственного комитета судебных экспертиз, который отмечает 10-летие со дня формирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Свыше 160 видов различных исследований готовы проводить специалисты Государственного комитета судебных экспертиз, который отмечает 10-летие со дня формирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2013 году было решено объединить экспертные подразделения Вооруженных Сил, МЧС и Минюста. Это позволило усовершенствовать государственную судебно-экспертную деятельность в целом и повысить ее эффективность. Теперь с уверенностью можно говорить о том, что создание комитета оправдано и позволяет вести борьбу с преступностью самыми современными методами – список проводимых исследований постоянно пополняется. А подготовка кадров для службы поставлена на профессиональную основу.
Петр Врублевский, ректор Института повышения квалификации и переподготовки кадров Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:
За все эти годы примерно 9 тысяч судебных экспертов прошли обучение в нашем институте. Обучение проходит действительно по самым разнообразным направлениям, поскольку жизнь этого требует, требует многообразия проведения и совершенствования экспертиз, появления новых видов экспертиз.
Юрий Овсиюк, заместитель председателя Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси, главный государственный судебно-медицинский эксперт Беларуси:
Мы развиваем уже действующие виды экспертиз благодаря новому оборудованию, новой технике. У нас добавились такие экспертизы, как психофизиологическая, у нас геммологическая экспертиза. Очень много экспертиз проводится нашими техническими сотрудниками, которые связаны с мошенничеством в области телефонной, компьютерной техники, поэтому, конечно, стараемся не отставать, идти в ногу со временем.
Эксперты непрерывно находятся в научном поиске: внедряют уникальные виды исследований и разрабатывают современные методики. Так, уже освоена новая программа лингвистических и психологических экспертиз.
Читайте также:
«Привлекает заработок». Сколько несовершеннолетних было задержано в Минской области из-за наркотиков?
16-летняя девушка распространяла наркотики. Финал истории рассказал следователь
На всё – 40 минут. Что именно исследуется в химлаборатории ГКСЭ?