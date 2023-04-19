Свыше 160 исследований могут проводить специалисты Госкомитета судебных экспертиз, в том числе связанные с мошенничеством

Новости Беларуси. Свыше 160 видов различных исследований готовы проводить специалисты Государственного комитета судебных экспертиз, который отмечает 10-летие со дня формирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2013 году было решено объединить экспертные подразделения Вооруженных Сил, МЧС и Минюста. Это позволило усовершенствовать государственную судебно-экспертную деятельность в целом и повысить ее эффективность. Теперь с уверенностью можно говорить о том, что создание комитета оправдано и позволяет вести борьбу с преступностью самыми современными методами – список проводимых исследований постоянно пополняется. А подготовка кадров для службы поставлена на профессиональную основу.

Петр Врублевский, ректор Института повышения квалификации и переподготовки кадров Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:

За все эти годы примерно 9 тысяч судебных экспертов прошли обучение в нашем институте. Обучение проходит действительно по самым разнообразным направлениям, поскольку жизнь этого требует, требует многообразия проведения и совершенствования экспертиз, появления новых видов экспертиз.