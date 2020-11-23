В инфекционной больнице остаются шестеро учеников 61-й школы Минска. Эпидемиологи выясняют, что стало причиной отравления

К осмотру всех пациентов были привлечены научные сотрудники кафедр детских инфекционных болезней. Источник возможного заражения устанавливают врачи Минского городского центра гигиены. Сейчас проводится эпидемиологическое расследование.

По информации Минздрава, в инфекционной больнице остаются шестеро детей, которые были госпитализированы в пятницу, 20 ноября. Новых учащихся не поступало.

Дмитрий Лазарь, начальник отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Беларуси:

В детскую инфекционную клиническую больницу, в приемное отделение поступило 23 ребенка. 18 из них были госпитализированы. 700 детей обзвонили сотрудники лабораторной службы, 43 ребенка были осмотрены врачами-педиатрами на дому.

В настоящее время продолжают лечение шесть детей и пять детей наблюдаются амбулаторно. Шесть детей, которые продолжают лечение, находятся в удовлетворительном состоянии, они, в принципе, подготовлены к выписке, но при проведении медицинского осмотра будет решено, какая дальнейшая тактика их лечения.

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