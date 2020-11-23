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В инфекционной больнице остаются шестеро учеников 61-й школы Минска. Эпидемиологи выясняют, что стало причиной отравления

23 ноября 2020 10:31
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Новости Беларуси. Специальная комиссия выясняет причины отравления учащихся 61-й минской школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации Минздрава, в инфекционной больнице остаются шестеро детей, которые были госпитализированы в пятницу, 20 ноября. Новых учащихся не поступало.

К осмотру всех пациентов были привлечены научные сотрудники кафедр детских инфекционных болезней. Источник возможного заражения устанавливают врачи Минского городского центра гигиены. Сейчас проводится эпидемиологическое расследование.  

В инфекционной больнице остаются шестеро учеников 61-й школы Минска. Эпидемиологи выясняют, что стало причиной отравления-1

Дмитрий Лазарь, начальник отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Беларуси:
В детскую инфекционную клиническую больницу, в приемное отделение поступило 23 ребенка. 18 из них были госпитализированы. 700 детей обзвонили сотрудники лабораторной службы, 43 ребенка были осмотрены врачами-педиатрами на дому.  

В настоящее время продолжают лечение шесть детей и пять детей наблюдаются амбулаторно. Шесть детей, которые продолжают лечение, находятся в удовлетворительном состоянии, они, в принципе, подготовлены к выписке, но при проведении медицинского осмотра будет решено, какая дальнейшая тактика их лечения.  

«Выясняем причины». Артём Цуран о случае массового отравления детей в 61-й минской школе

В инфекционной больнице остаются шестеро учеников 61-й школы Минска. Эпидемиологи выясняют, что стало причиной отравления-4

Как ранее сообщал наш телеканал, в минувшую пятницу, 20 ноября, ученики 61-й минской школы после обеда в столовой стали обращаться в медпункт. На место прибыли бригады скорой помощи, которые оказывали помощь пострадавшим. Часть детей была направлена в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело.   

# Массовое отравление # общество # Дмитрий Лазарь # Фотофакт

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