В инфекционной больнице остаются шестеро учеников 61-й школы Минска. Эпидемиологи выясняют, что стало причиной отравления
Новости Беларуси. Специальная комиссия выясняет причины отравления учащихся 61-й минской школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По информации Минздрава, в инфекционной больнице остаются шестеро детей, которые были госпитализированы в пятницу, 20 ноября. Новых учащихся не поступало.
К осмотру всех пациентов были привлечены научные сотрудники кафедр детских инфекционных болезней. Источник возможного заражения устанавливают врачи Минского городского центра гигиены. Сейчас проводится эпидемиологическое расследование.
Дмитрий Лазарь, начальник отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Беларуси:
В детскую инфекционную клиническую больницу, в приемное отделение поступило 23 ребенка. 18 из них были госпитализированы. 700 детей обзвонили сотрудники лабораторной службы, 43 ребенка были осмотрены врачами-педиатрами на дому.
В настоящее время продолжают лечение шесть детей и пять детей наблюдаются амбулаторно. Шесть детей, которые продолжают лечение, находятся в удовлетворительном состоянии, они, в принципе, подготовлены к выписке, но при проведении медицинского осмотра будет решено, какая дальнейшая тактика их лечения.
«Выясняем причины». Артём Цуран о случае массового отравления детей в 61-й минской школе
Как ранее сообщал наш телеканал, в минувшую пятницу, 20 ноября, ученики 61-й минской школы после обеда в столовой стали обращаться в медпункт. На место прибыли бригады скорой помощи, которые оказывали помощь пострадавшим. Часть детей была направлена в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело.