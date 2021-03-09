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Взрыв в школе США: учитель и несколько учеников находятся в больнице

09 марта 2021 11:08
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Новости США. В американской школе штата Мичиган взорвалась самодельная бомба: в результате инцидента пострадали шесть человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрыв в школе США: учитель и несколько учеников находятся в больнице-1

Взрывное устройство в образовательное учреждение принес один из учеников. По предварительным данным, бомба сдетонировала случайно. Здание школы эвакуировали. 16-летний виновник происшествия, еще несколько учеников и учитель находятся в больнице. Их жизни ничего не угрожает. Обстоятельства ЧП выясняются.

# Взрыв # Фотофакт

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