Пишут адреса на листике, а дальше – сам. На что стоит обратить внимание при выборе риелтора для съёма жилья

Поиск съемного жилья – дело не всегда легкое. Оно требует времени, сил и терпения. Кто-то решает эту непростую задачу самостоятельно, а кто-то предпочитает поручить дело профессионалам – риелторам. Катя Кобус, студентка:

В августе мне нужно было снять квартиру на месяц и я решила обратиться к сторонним сайтам, на которых было много объявлений без агентов. Это было сложно сделать, но я все-таки нашла несколько интересных вариантов. Я позвонила по одному номеру, очень милая девушка ответила мне на вопрос: «Да, все сдаем. Все здорово! Приезжайте». Я подъехала, ей позвонила, она говорит: «Да, вот подходите, гостиница «Минск», начинает мне говорить этаж, номер какого-то офиса. Я понимаю, что дело пахнет жареным, скорее всего, я наткнулась на агентов.

Катя говорит, ей просто повезло. Она позвонила по первому номеру, который ей дали в агентстве, приехала посмотреть квартиру – вариант оказался подходящий. Но немало риелторов сейчас работают по иной схеме. Пишут адреса на листике, а дальше – сам. Звони, договаривайся о встрече, причем повезет, если номер окажется правильным. Поэтому риелтора лучше выбирать по рекомендациям знакомых. И, конечно, все оформлять документально. Агент по недвижимости, объяснила, на что обратить внимание, прежде чем вы поставите свою подпись в договоре.

Светлана Краскевич, агент по недвижимости:

Нужно обращать внимание, какую услугу вы заказывали. Если вы заказывали предоставление информации, нужно проверять, насколько она достоверная. Читайте внимательно договор, за что конкретно вы оплачиваете. Минимальная цена за услугу подбора квартиры для аренды в Минске составляет десять базовых величин. Агентства недвижимости, которые дорожат своей репутацией, оказывают такие услуги не по предоплате, а по факту сделки. Чего не скажешь о недобросовестных риелторах, которые могут попросить деньги за информационные услуги и предоставить фейковые сведения о квартирах. Поэтому при выборе риелтора обращайте внимание на следующие моменты.

Светлана Краскевич:

Необходимо обратить внимание, чьи интересы представляет риелтор в данной ситуации. Очень важно, чтобы именно ваши интересы представлял специалист. Если вопрос сотрудник пытается решить, не учитывая потребности клиента, это не ваш риелтор. Обратить внимание на наличие реальных предложений на момент обращения. Обратить внимание, как риелтор разговаривает с клиентом. Очень важна консультация, что говорит об опыте специалиста и высокой квалификации.

Что делать обманутому клиенту, который заплатил деньги, но остался ни с чем? Захар Ладутько, адвокат:

Необходимо посмотреть договор, который был заключен между риелтором либо агентством недвижимости и клиентом. Если в договоре прямо предусмотрен возврат денежных средств за невыполненную работу по поиску надлежащего жилья, тогда вы можете вернуть деньги. Но если там будет указано, что риелтор оказывает вам услугу по поиску, то крайне сложно будет доказать, что он ненадлежаще исполнил обязательства по договору.