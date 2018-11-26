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В иллюминации новогодней ёлки на Октябрьской площади Минска впервые применяются пиксельные технологии

26 ноября 2018 07:06
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Новости Беларуси. 26 ноября начнется монтаж иллюминации на главной елке Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На Октябрьской площади Минска уже установили каркас, который окружили искусственные ветви.

В иллюминации новогодней ёлки на Октябрьской площади Минска впервые применяются пиксельные технологии -1

В иллюминации новогодней ёлки на Октябрьской площади Минска впервые применяются пиксельные технологии -3

В их освещении впервые будут применяться пиксельные технологии. Какой получится эффект – можно будет оценить уже 15 декабря. В этот день планируется полностью завершить украшение елки.

Отметим, что общая длинна современных гирлянд – 4,5 километра. Каждый ее фонарик заиграет по велению техники невероятными красками. Уже разработаны 200 сценариев иллюминационной программы для главной елки страны.

Новогодние ели на улицах и гирлянды на прилавках. Кому выгоден предновогодний ажиотаж в начале ноября?

# Новый год # общество # Фотофакт

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