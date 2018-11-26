Гомель отмечает 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков 26 ноября

Новости Беларуси. Гомель первым из областных центров Беларуси сегодня, 26 ноября, отмечает 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Оккупация города длилась 829 страшных дней. Только по официальным данным, за это время фашистами было расстреляно, повешено, уничтожено в газовых камерах 30 тысяч мирных жителей. Свыше 5 тысяч угнано на работы в Германию. Сам город был превращен в руины: в освобожденном Гомеле осталось не более половины довоенных зданий.