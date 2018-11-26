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Гомель отмечает 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков 26 ноября

26 ноября 2018 06:54
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Новости Беларуси. Гомель первым из областных центров Беларуси сегодня, 26 ноября, отмечает 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оккупация города длилась 829 страшных дней. Только по официальным данным, за это время фашистами было расстреляно, повешено, уничтожено в газовых камерах 30 тысяч мирных жителей. Свыше 5 тысяч угнано на работы в Германию. Сам город был превращен в руины: в освобожденном Гомеле осталось не более половины довоенных зданий.

Гомель отмечает 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков 26 ноября -1

Гомель отмечает 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков 26 ноября -3

Гомель отмечает 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков 26 ноября -5

Гомель отмечает 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков 26 ноября -7

Борис Бейлин, житель Гомеля:
Все дома были разрушены. С вокзала был виден парк Луначарского как на ладони. По Советской улице идешь: слева и справа – одни разрушенные дома.

Гомельско-Речицкая наступательная  операция советских войск началась 10 ноября. Две недели ожесточенных боев унесли порядка 20 тысяч жизней советских солдат. 26 ноября 1943 года Гомель стал  первым освобожденным областным центром Беларуси.

Гомель отмечает 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков 26 ноября -10

Гомель отмечает 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков 26 ноября -12

# Беларусь помнит # общество # Фотофакт

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