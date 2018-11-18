Новогодние ели на улицах и гирлянды на прилавках. Кому выгоден предновогодний ажиотаж в начале ноября?

Новости Беларуси. Главную новогоднюю елку в центре Минска начнут устанавливать в начале следующей недели – 20 ноября, больше чем за месяц до Нового года, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А некоторые магазины пошли дальше и принялись создавать новогоднее настроение еще в середине октября. Собственно, а почему не в сентябре? Такое ощущение, что с каждым годом торговля и общепит инициируют праздничную гонку всё раньше. Если так пойдет и дальше, то гирлянды можно будет вообще не убирать.

Конечно, экономическую подоплеку разгадать несложно: в предпраздничные дни траты покупателей больше, а прибыли продавцов выше. Но не слишком ли это – начинать праздновать наступление Нового года за два с половиной месяца до 1 января? Особенно когда речь о детях: как объяснить ребенку, что Дед Мороз с подарками придет еще нескоро? С другой стороны, любой праздник начинается с предвкушения. Корреспондент Дмитрий Боярович попытался среди елочных игрушек и мишуры развеять ноябрьский сплин. Первый снег, выпавший на неделе, растаял. Но, кажется, взбудоражил облик города, который уж очень быстро оделся в праздничные наряды из иллюминационных скульптур, гирлянд и елей.

Дмитрий Боярович, корреспондент:

Первая новогодняя ель – правда, пока не украшенная – появилась в Минске в начале ноября. Сейчас же атрибут главного праздника в году уже установили в парке Горького, у цирка (кстати, буквально два дня назад), у Ледового дворца и еще в нескольких точках столицы.

Город обзаводится елями со скоростью два дерева в день. Всего в столице планируют установить 28 зимних красавиц. Над этим работают специалисты «Минскрекламы». План выполнили наполовину – и это в середине ноября.

Алексей Мартынов, главный художник – заместитель директора ГП «Минскреклама»:

Идет активная подготовка. Нас всё меньше здесь, в служебных кабинетах. Мы всё больше работаем на территории Минска, потому что для нас это очень горячая и ответственная пора. Мы делаем Новый год!

Сейчас я включаю витрины, которые светятся на улице. Перевожу вручную и включаю. Спешат встретить 2019 год в ЦУМе – там уже зажглись новогодние витрины. В движение экстравагантную снежинку привели вместе со съемочной группой программы «Неделя». Здесь, кстати, с 7 ноября работает отдел праздничных товаров. А торговые залы пестрят гирляндами.

Павел Ельканович, начальник отдела организации торговли ОАО «ЦУМ Минск»:

– Активная стадия оформления самого предприятия начинается в последнюю декаду октября.

– Не рано ли?

– Не рано. Абсолютно не рано.

Совсем скоро новогодние базары развернутся в самых разных точках столицы (а где-то они уже готовы встретить гостей) – на центральной площади, во Дворце искусств, ГУМе и ЦУМе, тематических городских магазинах и всех торговых центрах. А это предприятие, которое иллюстрирует поговорку: готовь сани летом. В данном случае – даже в начале весны. Компания поставляет иллюминацию в Беларусь. Это их продукция украшает торговые центры. Последние сами задают ритм праздничной симфонии, делая понятие «предновогоднее время» всё шире.

Алексей Вяльченков, коммерческий директор компании по продаже световой иллюминации:

Тренд идет такой, что торговые центры начинают соревноваться между собой, у кого красивее елка. И у кого быстрее, конечно. Торговые центры следят за тем, чтобы появилось быстрее место, где люди смогут провести время, а также сделать фотозону.

Товары к Новому году в начале ноября – это еще и пресловутый customer service и психология потребителей. Согласно исследованиям, большинство людей выбирают, что подарить на Новый год, очень долго. Столько же времени ищут в магазинах то, что выбрали. Ритейлеры только рады сделать этот процесс… да хоть бесконечным.