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Работает на скорой по 12 часов и спас собаку из приюта. Факты о «Студенте года – 2018»

25 ноября 2018 18:28
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Новости Беларуси. «Студентом года» Беларуси стал Антон Лемеш, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Будущий детский врач учится в Гродненском медицинском университете.

Работает на скорой по 12 часов и спас собаку из приюта. Факты о «Студенте года – 2018» -1

За почетное звание в финале боролись 9 человек. Жюри оценивало интеллектуальные, ораторские и творческие способности. Все то же самое смогла оценить и наша Галина Буро, проведя день с победителем.

«Готовилась с 3-го курса». Как выбирали лучшего студента? 

Подробности – в видеоматериале

Работает на скорой по 12 часов и спас собаку из приюта. Факты о «Студенте года – 2018» -4

# Студенты # общество # Антон Лемеш # Фотофакт

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