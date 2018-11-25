Работает на скорой по 12 часов и спас собаку из приюта. Факты о «Студенте года – 2018»

Новости Беларуси. «Студентом года» Беларуси стал Антон Лемеш, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Будущий детский врач учится в Гродненском медицинском университете.

За почетное звание в финале боролись 9 человек. Жюри оценивало интеллектуальные, ораторские и творческие способности. Все то же самое смогла оценить и наша Галина Буро, проведя день с победителем.

«Готовилась с 3-го курса». Как выбирали лучшего студента?