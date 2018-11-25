Все требования Президента по развитию строительной отрасли – в одном материале

Новости Беларуси. Перспективы строительной отрасли на неделе стали главной темой большого семинара-совещания с участием главы государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Перспективы строительной отрасли на неделе стали главной темой большого семинара-совещания с участием главы государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Подобные тематические мероприятия, мозговые штурмы в управленческой практике нашей страны не новость. В расширенном составе, с участием всех причастных уже изучались проблемы жилищно-коммунального хозяйства, науки, аграрного сектора, образования. Пришло время строительной сферы.
Сколько будут строить жилья в 2019 и исчезнут ли очереди нуждающихся? Интервью с заместителем премьер-министра Владимиром Кухаревым
Успехи белорусских строителей – куда ни глянь. Здесь и знаковые объекты в стране, например, Дворец Независимости или Национальная библиотека, «Борисов-Арена» или возводимая Белорусская атомная электростанция. Знают наших и за рубежом: вспомним белорусский квартал в Калуге.
Но очевидные достижения тускнеют перед сухими фактами официальной статистики. Если в 2014 году доля строительства в ВВП превышала 10 %, то по итогам 2017-го составила около 5 %. Понятно, без объективных причин не обошлось. Но и субъективные никто не отменял.
«Войти в новый год без хвостов»: какие проблемы строительной отрасли Беларуси поручил решить Президент?
Времени для анализа ситуации было более чем достаточно – теперь нужно решительно действовать. Должен быть результат! Ведь выражение «строительство – локомотив экономики» хоть и расхожее, но максимально точно отражает суть.
Цена, качество и сроки возведения жилья, создание действительно комфортной среды для проживания, увеличение количества арендных домов, ликвидация очереди для многодетных семей, наделение Минстройархитектуры полномочиями единого регулятора. Об этом и не только шла речь на семинаре. Приоритеты озвучил Президент.
Видеоматериал корреспондента Евгения Пустового о том, как вернуть стройотрасли позицию локомотива.