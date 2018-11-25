Все требования Президента по развитию строительной отрасли – в одном материале

Новости Беларуси. Перспективы строительной отрасли на неделе стали главной темой большого семинара-совещания с участием главы государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Подобные тематические мероприятия, мозговые штурмы в управленческой практике нашей страны не новость. В расширенном составе, с участием всех причастных уже изучались проблемы жилищно-коммунального хозяйства, науки, аграрного сектора, образования. Пришло время строительной сферы.

Сколько будут строить жилья в 2019 и исчезнут ли очереди нуждающихся? Интервью с заместителем премьер-министра Владимиром Кухаревым

Успехи белорусских строителей – куда ни глянь. Здесь и знаковые объекты в стране, например, Дворец Независимости или Национальная библиотека, «Борисов-Арена» или возводимая Белорусская атомная электростанция. Знают наших и за рубежом: вспомним белорусский квартал в Калуге.