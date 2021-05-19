Вкусный шашлык без вреда для здоровья. Как приготовить и какой маринад самый популярный?

Май – прекрасное время для шашлыков. В их приготовлении самое главное – правильно выбрать мясо. Очень популярна у любителей пикников свиная шейная часть. Свежее, качественное и молодое мясо можно не мариновать. Перед жаркой его достаточно посолить и поперчить.

Самвэл Саргсян, директор кафе: Если мясо свежее, куриное мясо надо мариновать максимум час, свинину, баранину, говядину – час-два, не больше. Если есть сомнения в качестве мяса либо хотите получить более насыщенный вкус, можно мариновать курицу 2 часа, говядину, баранину – минимум 5-6 часов.

Не только старое, но и молодое мясо может спокойно мариноваться сутки или даже двое. Ингредиенты в составе маринадов, например лук, обладают антибактериальными свойствами. А это значит, что такое мясо будет храниться дольше.

Самвэл Саргсян:

Мариноваться мясо и храниться может при комнатной температуре, но если планируете мариновать шашлык больше двух часов до его приготовления, желательно убрать в холодильник.