Вкусный шашлык без вреда для здоровья. Как приготовить и какой маринад самый популярный?
Май – прекрасное время для шашлыков. В их приготовлении самое главное – правильно выбрать мясо. Очень популярна у любителей пикников свиная шейная часть. Свежее, качественное и молодое мясо можно не мариновать. Перед жаркой его достаточно посолить и поперчить.
Самвэл Саргсян, директор кафе:
Если мясо свежее, куриное мясо надо мариновать максимум час, свинину, баранину, говядину – час-два, не больше. Если есть сомнения в качестве мяса либо хотите получить более насыщенный вкус, можно мариновать курицу 2 часа, говядину, баранину – минимум 5-6 часов.
Не только старое, но и молодое мясо может спокойно мариноваться сутки или даже двое. Ингредиенты в составе маринадов, например лук, обладают антибактериальными свойствами. А это значит, что такое мясо будет храниться дольше.
Самвэл Саргсян:
Мариноваться мясо и храниться может при комнатной температуре, но если планируете мариновать шашлык больше двух часов до его приготовления, желательно убрать в холодильник.
Ни одно блюдо не обходится без пряностей. Шашлык не исключение.
Самвэл Саргсян:
Соль, перец, паприка, иногда используют базилик.
Интернет пестрит разнообразием маринадов. Но какие самые вкусные и популярные?
Самвэл Саргсян:
Первое – это маринад с луком. Лук сам по себе является неотъемлемой частью шашлыка, потому что придает особенный вкус маринаду. Популярный маринад с майонезом, с минеральной водой.
С маринадами и специями не стоит перебарщивать, они противопоказаны людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Не стоит увлекаться шашлыком пожилым людям и тем, у кого есть проблемы с почками. А беременным и детям лучше предпочесть шашлык из нежирного мяса – индейки или курицы.
Врачи рекомендуют съедать не более 200 граммов мяса за раз. Умеренное употребление – хорошая профилактика атеросклероза. Шашлык из птицы благоприятно влияет на работу сердца и сосудистой системы, а из баранины – стимулирует мозговую активность.