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Вкусный шашлык без вреда для здоровья. Как приготовить и какой маринад самый популярный?

19 мая 2021 09:50
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Май – прекрасное время для шашлыков. В их приготовлении самое главное – правильно выбрать мясо. Очень популярна у любителей пикников свиная шейная часть. Свежее, качественное и молодое мясо можно не мариновать. Перед жаркой его достаточно посолить и поперчить.

Вкусный шашлык без вреда для здоровья. Как приготовить и какой маринад самый популярный? -1

Самвэл Саргсян, директор кафе:
Если мясо свежее, куриное мясо надо мариновать максимум час, свинину, баранину, говядину – час-два, не больше. Если есть сомнения в качестве мяса либо хотите получить более насыщенный вкус, можно мариновать курицу 2 часа, говядину, баранину – минимум 5-6 часов.

Вкусный шашлык без вреда для здоровья. Как приготовить и какой маринад самый популярный? -4

Не только старое, но и молодое мясо может спокойно мариноваться сутки или даже двое. Ингредиенты в составе маринадов, например лук, обладают антибактериальными свойствами. А это значит, что такое мясо будет храниться дольше.

Самвэл Саргсян:
Мариноваться мясо и храниться может при комнатной температуре, но если планируете мариновать шашлык больше двух часов до его приготовления, желательно убрать в холодильник.

Вкусный шашлык без вреда для здоровья. Как приготовить и какой маринад самый популярный? -7

Ни одно блюдо не обходится без пряностей. Шашлык не исключение. 

Самвэл Саргсян:
Соль, перец, паприка, иногда используют базилик.

Интернет пестрит разнообразием маринадов. Но какие самые вкусные и популярные?

Самвэл Саргсян:
Первое – это маринад с луком. Лук сам по себе является неотъемлемой частью шашлыка, потому что придает особенный вкус маринаду. Популярный маринад с майонезом, с минеральной водой.

Вкусный шашлык без вреда для здоровья. Как приготовить и какой маринад самый популярный? -10

С маринадами и специями не стоит перебарщивать, они противопоказаны людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Не стоит увлекаться шашлыком пожилым людям и тем, у кого есть проблемы с почками. А беременным и детям лучше предпочесть шашлык из нежирного мяса – индейки или курицы.

Вкусный шашлык без вреда для здоровья. Как приготовить и какой маринад самый популярный? -13

Врачи рекомендуют съедать не более 200 граммов мяса за раз. Умеренное употребление – хорошая профилактика атеросклероза. Шашлык из птицы благоприятно влияет на работу сердца и сосудистой системы, а из баранины – стимулирует мозговую активность.

# Еда # общество # Самвэл Саргсян # Юлия Пашкевич # Фотофакт # Здоровое питание

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