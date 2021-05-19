Гроза застала в лесу, на рыбалке или в машине? Эти правила безопасности помогут спасти жизнь

Анастасия Макеева, корреспондент:

Что ни говори, а любить майскую грозу лучше всего дома, на расстоянии. Ну а если стихия застала вас врасплох, мы знаем, как договориться с небесной канцелярией.

Этот страшный звук родом из детства для многих сродни кошмару. Каждый год от удара молнии в мире гибнет около 24 тысяч человек. Если вы оказались в большом городе, постарайтесь найти укрытие. Но ни в коем случае не бегите. Риски стать мишенью для молнии возрастают. Добирайтесь быстрым шагом и не разговаривайте по телефону.

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

Обращаем внимание, что небезопасно находиться у высоких столбов, рекламных щитов, не следует приближаться к молниеотводам. Если вы находитесь в транспортном средстве в движении и непогода застала вас в дороге, необходимо транспортное средство остановить, заглушить двигатель, закрыть окна. Если имеется антенна, то опустить ее, и переждать непогоду внутри машины. При этом не дотрагиваемся до ручек, металлических элементов, которые есть в машине.

Анастасия Макеева:

Если мы едем в троллейбусе и идет вот такая страшная гроза, до поручней лучше не дотрагиваться? Анастасия Швайбович:

Металлических конструкций во время грозы лучше вообще избегать. Если гроза застала вас в лесу, не ищите укрытия среди высоких одиноких деревьях, особенно это касается дуба, тополя и вяза. Для молнии они как для быка красный цвет. Такая же история с костром – немедленно потушите его в разгул стихии. И оглянитесь, нет ли поблизости расщепленных деревьев. Это подсказка, что грунт в этих местах обладает хорошей проводимостью и молния может ударить еще раз. Ищите убежище в низких кустах и отключите все гаджеты.

Диана Железняк, начальник сектора информации и общественных связей Минского областного управления МЧС:

Если во время грозы вы оказались на открытом пространстве, например в поле, постарайтесь уйти с возвышенной местности, выберите какую-то низменность, это может быть овраг или яма. Если это не представляется возможным, то просто присядьте, наклоните голову, обхватите руками колени, если так можно сказать, примите «позу эмбриона». Также ни в коем случае не ходите босиком, не поднимайте высоко над головой лопату, грабли или снасти, они являются хорошими проводниками. Не пользуйтесь зонтом, поскольку его острие также может притянуть на себя молнию.

Также не забывайте, что вода – «магнит» для разряда. Немедленно причаливайте к берегам и ищите укрытие. Если заплыли на лодке слишком далеко, разверните защитный тент, положите под ноги спасательный жилет или резиновые сапоги. И забудьте про рыбалку. Снасти – еще один катализатор для молнии. Никакой улов не стоит вашей жизни.

Ну а если гроза за окном, можно выдохнуть, но элементарные правила безопасности никто не отменял. Анастасия Швайбович:

Как правило, жилые дома оборудованы молниеотводами. На территории Минской области на данный момент произошло более 600 пожаров, и только два пожара по причине непогоды. Если вы находитесь дома, то необходимо отключить электроприборы, достать наружный штекер из телевизора и обязательно закрыть окна, двери, исключить сквозняк. Если вы находитесь в жилом доме, необходимо также закрыть дымоход.