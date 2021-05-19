Как правильно зарегистрировать ИП в Беларуси? Рассказывает юрист

В Беларуси больше 240 тысяч индивидуальных предпринимателей. Успешные, прогрессивные, целеустремленные. Все они начинали свой путь с регистрации ИП.

Чтобы стать бизнесменом, сегодня достаточно достичь совершеннолетия и обратиться за официальной регистрацией своего дела в местный исполнительный орган. Александр Костюкевич, юрист:

Если Минск, то это Управление регистрации и лицензирования Мингорисполкома, который находится по адресу проспект Пушкина, 42. Пакет документов небольшой. В первую очередь мы должны оформить заявление, образец можно найти на сайте Мингорисполкома. Мы должны указать вид экономической деятельности, который мы предполагаем осуществлять, он пятизначный. Также там указываются паспортные данные, ФИО. Нужна одна цветная фотография размером 3 на 4. Необходимо уплатить государственную пошлину в размере пол базовой величины – сейчас это 14 рублей 50 копеек.

Индивидуальный предприниматель считается зарегистрированным с момента подачи документов. В регистрации может быть и отказано при наличии судимостей либо если человек является руководителем или учредителем предприятия на стадии ликвидации. Когда все хорошо и на руках долгожданное свидетельство, самое время приобрести книгу замечаний и предложений, а также книгу проверок. После необходимо определить, по какой системе налогообложения вести свою деятельность. Их всего три: единый налог, общая система уплаты подоходного налога по ставке 16 % и упрощенная система налогообложения со ставками 3 либо 5 % с уплатой налога на добавленную стоимость.

Александр Костюкевич:

Если мы определяем упрощенную систему налогообложения, мы должны в течение 20 рабочих дней с момента государственной регистрации подать в налоговый орган заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения. Также в обязательном порядке мы должны будем представлять декларацию по налогу, которая обычно предоставляется не позднее 20 числа, следующего за отчетным периодом, но обычно это квартал. Соответственно, должны будем уплачивать причитающие суммы налогов по сроку 22-го числа месяца, следующего за отчетным.

Индивидуальный предприниматель также обязан ежегодно уплачивать страховые взносы в Фонд социальной защиты. За исключением случаев, когда он, например, получает пенсию либо имеет право на пособие по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.