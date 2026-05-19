В Харбине начал работу Китайско-Белорусский международный промышленный центр инновационного сотрудничества. Его задача – ускорить взаимодействие бизнеса двух стран и создавать новые инвестиционные проекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открытие прошло в рамках Форума по высококачественному развитию промышленного сотрудничества между Китаем, Россией и Беларусью. Центр станет дополнительным инструментом для расширения торговли между предприятиями провинции Хэйлунцзян и белорусскими компаниями.

Александр Червяков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае:

Открытие центра – это логическое продолжение реализации инициативы двух лидеров – Президента Республики Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко и Председателя Китайской Народной Республики товарища Си Цзиньпина – по объявлению 2026-2027 годов годами промышленной кооперации. Прочный мостик взаимоотношений и коммуникаций между нашими предприятиями. Основная его задача стоит в том, чтобы не только продвигать и сопровождать те проекты, которые мы сейчас уже наметили, но и развивать торговлю. Кроме этого, сопровождать на всех этапах развития проекта.

В эти же дни в провинции Хэйлунцзян работает делегация Витебской области. Регион презентует свой стенд на международной торгово‑экономической ярмарке. Харбинское ЭКСПО традиционно собирает десятки стран и тысячи компаний. Белорусская делегация провела переговоры с руководством провинции и города, а также посетила ряд высокотехнологичных предприятий.