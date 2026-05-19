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В Харбине начал работу Китайско-Белорусский международный промышленный центр инновационного сотрудничества

19 мая 2026 06:06
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В Харбине начал работу Китайско-Белорусский международный промышленный центр инновационного сотрудничества. Его задача – ускорить взаимодействие бизнеса двух стран и создавать новые инвестиционные проекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Харбине начал работу Китайско-Белорусский международный промышленный центр инновационного сотрудничества-2

Открытие прошло в рамках Форума по высококачественному развитию промышленного сотрудничества между Китаем, Россией и Беларусью. Центр станет дополнительным инструментом для расширения торговли между предприятиями провинции Хэйлунцзян и белорусскими компаниями.

В Харбине начал работу Китайско-Белорусский международный промышленный центр инновационного сотрудничества-4

Александр Червяков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае:
Открытие центра – это логическое продолжение реализации инициативы двух лидеров – Президента Республики Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко и Председателя Китайской Народной Республики товарища Си Цзиньпина – по объявлению 2026-2027 годов годами промышленной кооперации. Прочный мостик взаимоотношений и коммуникаций между нашими предприятиями. Основная его задача стоит в том, чтобы не только продвигать и сопровождать те проекты, которые мы сейчас уже наметили, но и развивать торговлю. Кроме этого, сопровождать на всех этапах развития проекта.

В эти же дни в провинции Хэйлунцзян работает делегация Витебской области. Регион презентует свой стенд на международной торгово‑экономической ярмарке. Харбинское ЭКСПО традиционно собирает десятки стран и тысячи компаний. Белорусская делегация провела переговоры с руководством провинции и города, а также посетила ряд высокотехнологичных предприятий.

В Харбине начал работу Китайско-Белорусский международный промышленный центр инновационного сотрудничества-6

Анжелика Никитина, заместитель председателя Витебского облисполкома:
Конечно, нам нужны и важны эти технологии. У нас для этого есть квалифицированные кадры и есть сырьевая база. Поэтому мы обсуждали некоторые вопросы не только о торгово-экономических отношениях в виде поставок продукции на предприятия КНР, но и о создании совместных производств, где бы мы совместили наши квалификации и сырье, их компетенции и высокотехнологичное оборудование. Кроме этого, можно сегодня сказать, что наша продукция пользуется спросом. Это было видно исходя из посещения нашего стенда Витебской области на Харбин-ЭКСПО.

Проверенные временем связи между регионами позволяют выстраивать предметный диалог и запускать новые совместные проекты на более высоком уровне.

# Беларусь-Китай # Анжелика Никитина # Александр Червяков

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