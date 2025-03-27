В ГУБЭП МВД рассказали, какие правонарушения чаще всего выявляют в сфере сельского хозяйства

Весенняя сельскохозяйственная кампания: продолжается сев ранних яровых и зернобобовых культур. Темпы работ превышают прошлогодние. На качественный итоговый результат настроены не только аграрии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Указать на недочеты, пресечь правонарушения – такая цель у сотрудников милиции. Ежедневно они отправляются в рейды. Посещая предприятия, внимание обращают на многое – от исправности техники до условий хранения удобрений и физического состояния работников.

Дмитрий Щедраков, начальник ГУБЭП МВД Беларуси:

Особое внимание уделяется сохранности и техническому состоянию всех техники, задействованной при проведении полевых работ, под контролем свыше 207 тысяч единиц. Правоохранители ориентированы на профилактику правонарушений, а также на выявление преступлений коррупционной направленности со стороны должностных лиц. Установлено более 60 преступлений, преобладают хищение горюче-смазочных материалов, запасных частей и денежных средств. Также регистрируются взятки.

Так, сотрудниками ГУБЭП по МВД Минщины вскрыты факты системной коррупции в части получения взяток семью представителей сельхозпредприятий республики за положительный выбор коммерческой структуры в качестве подрядной организации по ремонту сельхозтехники. За совершение мелких хищений к административной ответственности привлечены 159 лиц. Выявлено больше 100 фактов незаконного обращения нефтяного жидкого топлива. Изъято не менее 7 000 литров горюче-смазочных материалов, почти 8 тонн комбикормов.