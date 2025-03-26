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Почему мошенникам неинтересно красть цифровые рубли?

26 марта 2025 19:01
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Почему мошенникам неинтересно красть цифровые рубли?-2

Алексей Бакун, финансовый аналитик:
Я скажу, что если у предприятия каким-то образом хакеры (я не могу себе, конечно, этого представить) украли все белорусские рубли цифровые, что они с ними будут делать? Их-то можно потратить только тут. И отследить цепочку эту. Это будет очень ясно. Их нигде не получится потратить. Не отмыть, ничего. Это физически невозможно. Поэтому со стороны хакеров это неинтересно. Для предприятия это очень даже хорошо. Цифровой рубль – это прекрасный инструмент.

Подробности в видео.

# Технологии # Информационные технологии # Евгений Пустовой

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