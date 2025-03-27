27 марта в Минске состоится открытие выставки туристических услуг «Отдых-2025»

Открыть миру наши историю, культуру и язык. Одна из задач пятилетки, которую поставил Президент в своей инаугурационной речи, – сделать туризм национальным проектом. Как подчеркнул Александр Лукашенко, эта индустрия по значимости и экономическому потенциалу не уступает, например, машиностроению, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупнейшую выставку туристических услуг «Отдых-2025» принимает Минск. Открытие форума состоится 27 марта. Акцент в 2025 году – на деловую программу.