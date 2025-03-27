27 марта в Минске состоится открытие выставки туристических услуг «Отдых-2025»

Открыть миру наши историю, культуру и язык. Одна из задач пятилетки, которую поставил Президент в своей инаугурационной речи, – сделать туризм национальным проектом. Как подчеркнул Александр Лукашенко, эта индустрия по значимости и экономическому потенциалу не уступает, например, машиностроению, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Крупнейшую выставку туристических услуг «Отдых-2025» принимает Минск. Открытие форума состоится 27 марта. Акцент в 2025 году – на деловую программу.
Привлечение туристического потока в Беларусь, рост привлекательности внутреннего туризма, качество услуг – эти темы обсудят эксперты и аналитики. В 2025 году в «Минск-Арене» более пятисот экспонентов. Гостями выставки станут Россия, Узбекистан, Куба, Венесуэла и Турция. Впервые примут участие Султанат Оман и Кабардино-Балкарская Республика. Интерес к выставке с каждым годом возрастает, все больше иностранных коллег и партнеров посещают деловой форум в составе делегаций. Кроме сессий и круглых столов, пройдут презентации областей и городов Беларуси, Минского международного выставочного центра. Туристическая инфраструктура призвана, прежде всего, предоставить возможность укрепить здоровье, узнать собственный край, прививать любовь к Родине. Именно поэтому в нашей стране такое пристальное внимание развитию этой отрасли.