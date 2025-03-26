МИД Беларуси выразил соболезнования в связи с гибелью российских журналистов

Министерство иностранных дел Беларуси выразило соболезнования в связи с гибелью российских журналистов. Об этом сообщает пресс-служба дипломатического ведомства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Случаи атак на обозначенных в соответствии с международными стандартами представителей СМИ требуют незамедлительной реакции и действенных мер со стороны международных профильных структур. В МИД подчеркнули, что молчание ОБСЕ, ЮНЕСКО и СПЧ снова ставит под сомнение их авторитет, беспристрастность и способность защитить журналистов, выполняющих свои профессиональные обязанности.

Напомним, за последние несколько дней в ходе украинского конфликта под обстрелами погибли корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военкор «Первого канала» Анна Прокофьева.