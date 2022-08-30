В Гродно уже приступили к вакцинации. В Беларуси начали прививать дошкольников от коронавируса

Новости Беларуси. Коронавирусная инфекция все больше начинает вести себя как сезонное заболевание. Подъем ее прогнозируют в период простуд – осенью, сообщили в программе Новости «24 часа». А потому медики вновь напоминают о вакцинации. Сегодня в поликлиниках в наличии большой выбор вакцин. А в этом месяце Минздрав дал добро на вакцинацию дошкольников. Кто уже захотел воспользоваться этой возможности – в следующем сюжете.

Галина Буро, корреспондент:

Вакцина от коронавируса становится доступнее. Если раньше можно было прививать детей от 12 лет, то теперь и дошкольников – от пяти лет и старше. Такое решение в начале августа приняло Министерство здравоохранения Беларуси. И в Гродно уже приступили к вакцинации.

Для детей вакцину используют китайскую Vero Cell. Кстати, она же применяется для беременных. В Китае этой вакциной прививают уже с трех лет, у нас пока с пяти. Письменное разрешение родителей здесь ключевое – только они могут сделать выбор в пользу вакцинации своего ребенка. В гродненские поликлиники и амбулатории уже идут первые желающие. Например, 10-летний Федор пришел на вакцинацию вместе с мамой и сестрой. Семья многодетная. Говорят, долго не думали, ведь среди родных и знакомых привились почти все.

Федор Карач, житель Гродно:

Было немного страшно, надоумила мама. Чтобы обезопасить всех людей, и чтобы самому не болеть.

Екатерина Карач, жительница Гродно:

Сама привилась, пошла на работу, работаю в магазине, поэтому чтобы людей обезопасить, себя. Сначала сама на себе попробовала, а потом детей сагитировала. Сначала было сомнение, но проконсультировалась, спросила у медиков, как она переносится, какая лучше, чтобы не было последствий. Решились и сделали. По словам медиков, дети легко переносят прививку. Иногда лишь может болеть в месте инъекции или подняться температура. Но есть категории дошколят и школьников, которым врачи особенно рекомендуют позаботиться о своем здоровье.

Юлия Янчарская, заведующая педиатрическим отделением № 5 Детской центральной городской клинической поликлиники Гродно:

Хотелось бы отметить контингенты детей, которые должны быть привиты обязательно против коронавирусной инфекции. Это дети с ожирением, избыточной массой тела, с эндокринологическими заболеваниями, хроническими заболеваниями сердца, почек, дыхательной системы. Ежедневно только в это педиатрическое отделение № 5 детской поликлиники Гродно обращаются за прививкой от 10 до 15 школьников. В среднем, это дети от 6 до 12 лет. Вакцина доступна во всех поликлиниках города.