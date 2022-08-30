Намолот в Беларуси превысил цифры 2021-го. Кто лидирует в уборочной гонке?

Лидер жатвы – столичный регион. Здесь уверенно идут к двум миллионам тонн намолота. Несмотря на позднее начало кампании, хозяйствам удалось набрать темп и даже превысить цифры 2021-го. В Брестской области увеличили уборочную площадь зерновых. Там обработано 98 % полей. В Витебской – порядка 90 %. Полуторамиллионный рубеж преодолели в Гродненской области. В Могилевской и Гомельской областях до завершения кампании остается 5 % уборочной площади. Кстати, в Могилевской области до миллиона не хватает всего 17 тысяч тонн.