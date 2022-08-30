Прямой эфир

Намолот в Беларуси превысил цифры 2021-го. Кто лидирует в уборочной гонке?

30 августа 2022 06:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси завершается массовая уборка зерновых. Вес общереспубликанского каравая приближается к восьми миллионам тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Намолот в Беларуси превысил цифры 2021-го. Кто лидирует в уборочной гонке?-1

Лидер жатвы – столичный регион. Здесь уверенно идут к двум миллионам тонн намолота. Несмотря на позднее начало кампании, хозяйствам удалось набрать темп и даже превысить цифры 2021-го. В Брестской области увеличили уборочную площадь зерновых. Там обработано 98 % полей. В Витебской – порядка 90 %. Полуторамиллионный рубеж преодолели в Гродненской области. В Могилевской и Гомельской областях до завершения кампании остается 5 % уборочной площади. Кстати, в Могилевской области до миллиона не хватает всего 17 тысяч тонн.

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Павінны памятаць і сваіх пакутнікаў, і сваіх герояў». Какое историческое значение 17 сентября в Беларуси?
29 августа 2022 19:04

«Павінны памятаць і сваіх пакутнікаў, і сваіх герояў». Какое историческое значение 17 сентября в Беларуси?

«Мы уже закупаем их». Какой символ раздадут активисты БРСМ на День народного единства?
29 августа 2022 19:01

«Мы уже закупаем их». Какой символ раздадут активисты БРСМ на День народного единства?

«Его как бы немножко подзабыли». Почему праздник 17 сентября перестали праздновать в БССР?
29 августа 2022 18:55

«Его как бы немножко подзабыли». Почему праздник 17 сентября перестали праздновать в БССР?