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От Беларуси на учение «Восток-2022» в России отправятся более 250 военных

30 августа 2022 06:13
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Белорусские военные примут участие в учениях «Восток-2022» в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От Беларуси на учение «Восток-2022» в России отправятся более 250 военных-1

В стратегических командно-штабных учениях военнослужащие усовершенствуют навыки управления межвидовыми и коалиционными группировками при отражении агрессии на восточном направлении и в Дальневосточной морской зоне. Также планируется повысить совместимость и уровень взаимодействия коалиционных группировок при выполнении совместных задач по сохранению мира, защите интересов и обеспечению военной безопасности. В учениях задействуют более 50 тысяч человек, свыше пяти тысяч единиц вооружения и военной техники. От нашей страны на маневры отправились более 250 военных.

# Военные учения # общество # Фотофакт

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