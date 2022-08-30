От Беларуси на учение «Восток-2022» в России отправятся более 250 военных

В стратегических командно-штабных учениях военнослужащие усовершенствуют навыки управления межвидовыми и коалиционными группировками при отражении агрессии на восточном направлении и в Дальневосточной морской зоне. Также планируется повысить совместимость и уровень взаимодействия коалиционных группировок при выполнении совместных задач по сохранению мира, защите интересов и обеспечению военной безопасности. В учениях задействуют более 50 тысяч человек, свыше пяти тысяч единиц вооружения и военной техники. От нашей страны на маневры отправились более 250 военных.