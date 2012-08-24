В Гродно прошёл первый «Конгресс католических СМИ Беларуси»

Новости Беларуси. 24 августа Гродно принимал участников первого «Конгресса католических СМИ Беларуси». За стол переговоров сели представители церкви, журналисты, специалисты в области PR-технологий. Из Польши приехал известный кинорежиссёр Кшиштоф Занусси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Говорили о современной роли печатного и виртуального слова в распространении христианских ценностей. Свое мнение высказал глава католической церкви в Беларуси архиепископ Тадеуш Контдусевич.

Тадеуш Кондрусевич, архиепископ, митрополит Минско-Могилёвский:

Я уверен: если костёл хочет быть евангелийским, он должен быть медийным. Потому что сегодня самой эмбоны в храме уже не достаточно. И сегодня средства массовой коммуникации, социальной коммуникации нужно использовать как можно больше. Ещё Ян Павел II говорил – не бойтесь новых технологий. Если они будут использоваться во благо, для евангелизации, то это средства, через которое можно прийти к человеку.