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В Гродно прошёл первый «Конгресс католических СМИ Беларуси»

24 августа 2012 17:56
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Новости Беларуси. 24 августа Гродно принимал участников первого «Конгресса католических СМИ Беларуси». За стол переговоров сели представители церкви, журналисты, специалисты в области PR-технологий. Из Польши приехал известный кинорежиссёр Кшиштоф Занусси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Говорили о современной роли печатного и виртуального слова в распространении христианских ценностей. Свое мнение высказал глава католической церкви в Беларуси архиепископ Тадеуш Контдусевич.

Тадеуш Кондрусевич, архиепископ, митрополит Минско-Могилёвский:
Я уверен: если костёл хочет быть евангелийским, он должен быть медийным. Потому что сегодня самой эмбоны в храме уже не достаточно. И сегодня средства массовой коммуникации, социальной коммуникации нужно использовать как можно больше. Ещё Ян Павел II говорил – не бойтесь новых технологий. Если они будут использоваться во благо, для евангелизации, то это средства, через которое можно прийти к человеку.

# общество # Религия # Католики Беларуси # Тадеуш Кондрусевич

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