Определен победитель от Минской области в конкурсе «Властелин села-2012»

Новости Беларуси. 24 августа в Смолевичах состоялся один из этапов республиканского семейного сельскохозяйственного проекта ОО «БРСМ» «Властелин села - 2012». В областном финале конкурса участвовали 16 семей из столичного региона. Одни подкупали жюри своей хозяйственностью, другие удивляли творческими способностями. Границ не знала и фантазия самих организаторов праздника. Семьи вязали веники, рубили дрова, участвовали в спортивной эстафете и даже распрягали лошадей.

Победила в областном конкурсе семья из Логойского района. Павел и Марина Нагар представят Минскую область на республиканском этапе в Горках, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.