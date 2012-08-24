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Определен победитель от Минской области в конкурсе «Властелин села-2012»

24 августа 2012 16:00
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Новости Беларуси. 24 августа в Смолевичах состоялся один из этапов республиканского семейного сельскохозяйственного проекта ОО «БРСМ» «Властелин села - 2012».  В областном финале конкурса участвовали 16 семей из столичного региона. Одни подкупали жюри своей хозяйственностью, другие удивляли творческими способностями. Границ не знала и фантазия самих организаторов праздника. Семьи вязали веники, рубили дрова, участвовали в спортивной эстафете и даже распрягали лошадей.

Победила в областном конкурсе семья из Логойского района. Павел и Марина Нагар представят Минскую область на республиканском этапе в Горках, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Сельское хозяйство # Государственная политика

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