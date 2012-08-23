В деревне в Витебской области нет ни одного колодца, а до родника не добраться - болото

Новости Беларуси. Дефицит воды из-за непроходимой дороги к роднику испытывает деревня Журавно в Витебской области. Единственный источник питьевой воды – природный родник. Но до него 180 метров по болотистой местности — это непроходимая дорога для местной жительницы - инвалида 2 группы. После многократных обращений во всевозможные инстанции женщина в отчаянии позвонила на горячую линию телеканала СТВ.

На «сухом пайке» Ирина Яковлевна уже несколько лет. Вода в деревне - дефицит. В низине есть родник. Но утолять жажду из этого природного «оазиса» женщине не по силам.

Эта лесная тропа, прямо скажем, не для слабонервных. Если в сухую погоду здесь еще можно кое-как пройти после небольшого дождя, то осенью болотистая местность превратится просто в непроходимые топи.

Сама ходить за водой к роднику Ирина Яковлевна не рискует. И она, и сын - инвалиды 2-й группы. Питьевая вода в доме появляется только 2-3 раза в неделю - с приходом соцработника. Приходится экономить.

Ирина Хохлова:

Только такая дорога, другой у нас нет. Так это еще здесь хорошо, а там, в низине, грязь и болото, но что делать если другого варианта нет, попить-то не возьмешь с озера.

Деревню на 18 домов летом заполняют дачники. Наученные горьким опытом, из города везут с собой бутилированную воду. Местные же по старинке собирают дождевую или берут из озера. Но это только на технические нужды - стирку и поливку. А вот чиновники же уже 3 года льют воду... на бумаге.

Ирина Хохлова:

Или же нет средств, или любые другие проблемы. Дали вам соцработника, пускай вам соцработник носит. Но соцработник тоже человек, по тому болоту и по снегу наносить, чтобы постирать, приготовить, это очень много воды надо.

Ирина Яковлевна уже оборвала все телефоны. Обращалась во многие районные инстанции. Переписка зашла в тупик. Оказалось, построить колодец все-таки планировали. Только в следующем году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Желнерчик, председатель Быбыничского сельисполкома:

Этот вопрос уже с бородой 10-го года, как я у власти в этом сельском совете. Пытались его решить, но, к сожалению, финансировать из бюджета сельского совета мы строительство колодца не можем. Обратились в районный финансовый отдел райисполкома, средства были запланированы, но были они в общей массе на ремонт и обслуживание колодцев на балансе Ветринского ЖКХ.

Андрей Петюль, директор Ветринского ЖКХ:

Мы дополнительно заложили в связи с тем, что люди пенсионного возраста, насколько я знаю, инвалиды. Нужно идти людям навстречу, поэтому на следующий год мы запланировали строительство колодца в деревне Журавно.

В ожидании обещанного колодца Ирина Яковлевна готовится к зиме. И надеется, что она будет снежной. Снег опять придется топить, чтобы добыть воду.