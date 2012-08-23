Скандалы королевской семьи. Принц Гарри опозорил бабушку

Новости Великобритании. В минувшую среду американский портал TMZ опубликовал фотографии, компримирующие внука королевы Великобритании принца Гарри. На снимках он запечатлен обнажённым в отеле Лас-Вегаса. В резиденции наследника престола подтвердили, что на снимках действительно принц Гарри, однако от дальнейших комментариев отказались.

По данным издания TMZ, на камеру принца заснял друг во время партии в «бильярд на раздевание». Как отмечают британские обозреватели, компрометирующие снимки поставили в неловкое положение, как самого принца, так и всю королевскую семью.

Канцелярия принца Уэльского Кларенс-хаус обратилась к британским СМИ с просьбой не распространять скандальные снимки принца Гарри, сообщает ctv.by со ссылкой на Guardian. Представитель Кларенс-хауса попросил проявить уважение к личной жизни принца Гарри, поскольку снимки, очевидно, были сделаны без его ведома. Принц уже принес свои извинения, а члены королевской семьи угрожают судом в случае, если фото появятся в печати.

Фото с «бильярда» бульварному изданию TMZ продал друг наследника. По информации британских СМИ автор фото, запечатлевший развлечение принца на мобильный телефон, получил более 10 000 фунтов (около $15 тыс.).

Поведение принца Гарри уже не первый раз становится объектом внимания желтой прессы. В 2002 году, будучи несовершеннолетним, молодой человек признался в употреблении марихуаны. Три года спустя он попал на первые полосы мировой прессы после того, как появился на костюмированной вечеринке в нацистской форме.

В 2011 году, во время прохождения службы на американской военной базе в городе Гила-Бенд, Гарри был уличен таблоидами в неподобающих связях с местными жительницами.

Отслужив в составе британского воинского контингента в Афганистане, принц взялся за ум. В марте он совершил турне по странам Карибского бассейна и Бразилии, приуроченное к 60-летию правления Елизаветы II. Её Гарри представлял на церемонии закрытия Олимпийских Игр-2012. Внук монарха является патроном десятка благотворительных организаций.

Как сообщает британская пресса, на вечеринке присутствовали друзья Гарри, среди которых был и олимпийский чемпион, пловец Райан Лохте. Инцидент вызвал вопросы к службе безопасности принца. Свидетелями «бильярда в Вегасе» стали охранники 27-летнего принца, однако, они не видят своей вины в том, что незнакомые люди стали веселиться в номере Гарри и снимать происходящее на камеру.

Бернард Хоган-Хоу, глава Скотланд-ярда (служба безопасности принца):

Задача офицеров защищать принца, но не контролировать его жизнь. Мы ему не няньки.

Не известно, как теперь будут складываться отношения между Гарри и другом, подставившим его, однако военная карьера принца находится под угрозой. На данный момент принц Уэльский имеет звание капитана британского воздушного корпуса. Военные строго осудили поступок британского принца.

Преподаватель принца Гарри из Королевской военной академии:

Как он мог позволить себе вести себя столь глупо, зная, что вокруг находятся незнакомые люди с мобильными камерами? Все бы еще поняли, если бы этот инцидент произошел сразу после того, как Гарри вернулся с военной службы и сильно нуждался в том, чтобы выпустить пар. Думаю, его ждет так называемый «разговор без кофе» с начальством.

Просьба королевской семьи была принята британской прессой. Ни одна газета не стала печатать скандальные фото принца. Газеты публикуют снимки Гарри с Олимпийских игр, где он был одним из послов национальной сборной.

На днях внук королевы вернётся в Соединенное Королевство. Пока неизвестно, как скажется скандал на его военной службе и графике публичных появлений. Ожидается, что королевская семья в полном составе будет присутствовать на церемонии закрытия Паралимпиады 9 сентября.