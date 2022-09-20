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Школы и больницы начали отапливать раньше, чем обычно. А как поступят с теплом в жилых домах?

20 сентября 2022 15:26
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Новости Беларуси. В столичные детские сады, школы и другие соцобъекты начало поступать тепло, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это потребители так называемой первой очереди. К ним также относятся лечебно-профилактические, медицинские и социальные учреждения, музеи, государственные архивы, библиотеки и гостиницы.  

Школы и больницы начали отапливать раньше, чем обычно. А как поступят с теплом в жилых домах?-1

Эти объекты, как правило, начинают отапливать при температуре +10 °C в течение пяти суток и ниже. В 2022 году, чтобы обеспечить комфорт минчан, от этих норм отступили. Системы отопления жилфонда также уже заполнены сетевой водой и готовы к запуску.  

Школы и больницы начали отапливать раньше, чем обычно. А как поступят с теплом в жилых домах?-4

Вячеслав Батура, первый заместитель генерального директора Минского городского жилищного хозяйства:  
Согласно решению Мингорисполкома № 31-50 от 19.09.2022 происходит запуск социальной сферы. Это детские сады, школы, дошкольные учреждения, больницы. Запуск отопления в жилищном фонде будет производиться при среднесуточной температуре +8 градусов в течение пяти суток. На сегодня конкретная дата не определена.  

Школы и больницы начали отапливать раньше, чем обычно. А как поступят с теплом в жилых домах?-7

На период предстоящего запуска отопления в жилфонде сформированы 78 бригад. Они будут задействованы в случаях возникновения аварийных ситуаций при пуске отопления.  

# Отопительный сезон # общество # Вячеслав Батура # Фотофакт

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