Школы и больницы начали отапливать раньше, чем обычно. А как поступят с теплом в жилых домах?

Новости Беларуси. В столичные детские сады, школы и другие соцобъекты начало поступать тепло, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это потребители так называемой первой очереди. К ним также относятся лечебно-профилактические, медицинские и социальные учреждения, музеи, государственные архивы, библиотеки и гостиницы.

Эти объекты, как правило, начинают отапливать при температуре +10 °C в течение пяти суток и ниже. В 2022 году, чтобы обеспечить комфорт минчан, от этих норм отступили. Системы отопления жилфонда также уже заполнены сетевой водой и готовы к запуску.

Вячеслав Батура, первый заместитель генерального директора Минского городского жилищного хозяйства:

Согласно решению Мингорисполкома № 31-50 от 19.09.2022 происходит запуск социальной сферы. Это детские сады, школы, дошкольные учреждения, больницы. Запуск отопления в жилищном фонде будет производиться при среднесуточной температуре +8 градусов в течение пяти суток. На сегодня конкретная дата не определена.