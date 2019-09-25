В Гродно осенью зацвели каштаны. Фотофакт

Новости Беларуси. Необычное природное явление в Гродно. На одной из аллей города зацвели каштаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выглядит это непривычно: плоды соседствуют с белоснежными соцветиями.

Любопытно, что цветущие ветки – с зелёными листьями, а плодоносящие уже пожелтели. Специалисты связывают это с изменением климата, под который деревья пытаются подстроиться.