В Гродно осенью зацвели каштаны. Фотофакт

Новости Беларуси. Необычное природное явление в Гродно. На одной из аллей города зацвели каштаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выглядит это непривычно: плоды соседствуют с белоснежными соцветиями.
Новости Беларуси. Необычное природное явление в Гродно. На одной из аллей города зацвели каштаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выглядит это непривычно: плоды соседствуют с белоснежными соцветиями.
Любопытно, что цветущие ветки – с зелёными листьями, а плодоносящие уже пожелтели. Специалисты связывают это с изменением климата, под который деревья пытаются подстроиться.
Возможно, из-за весенних заморозков некоторые каштаны не смогли зацвести в срок, и сейчас осенью навёрстывают упущенное.