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В Гродно осенью зацвели каштаны. Фотофакт

25 сентября 2019 11:27
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Новости Беларуси. Необычное природное явление в Гродно. На одной из аллей города зацвели каштаны,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выглядит это непривычно: плоды соседствуют с белоснежными соцветиями.

В Гродно осенью зацвели каштаны. Фотофакт-1

В Гродно осенью зацвели каштаны. Фотофакт-3

В Гродно осенью зацвели каштаны. Фотофакт-5

Любопытно, что цветущие ветки – с зелёными листьями, а плодоносящие уже пожелтели. Специалисты связывают это с изменением климата, под который деревья пытаются подстроиться.

В Гродно осенью зацвели каштаны. Фотофакт-8

Возможно, из-за весенних заморозков некоторые каштаны не смогли зацвести в срок, и сейчас осенью навёрстывают упущенное.

В Витебске в сентябре распустилась сирень

В Гродно осенью зацвели каштаны. Фотофакт-11

В Гродно осенью зацвели каштаны. Фотофакт-13

# Растения и цветы # общество # Фотофакт

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