Трёхмерный биопринтер и продукты для улучшения метаболизма: депутаты оценили разработки белорусских учёных
Новости Беларуси. Депутаты Палаты представителей ещё нынешнего созыва под законодательным углом рассмотрели вопросы белорусской науки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди правовых пробелов сферы – материальное стимулирование ученых-изобретателей, право интеллектуальной собственности, инновационный потенциал.
В стадии разработки – ряд законодательных актов, направленных на повышение социального статуса научных работников и создание благоприятной среды для интеллектуальной деятельности.
Владимир Гусаков, председатель президиума НАН Беларуси:
Сейчас расширяются виды деятельности такие, как венчурная научная деятельность. Она недостаточно регулируется, новое направление. Есть частное и государственное партнерство, даже в Беларуси есть частная наука, она требует некоторых иных подходов и новых подходов в законодательстве.
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы стараемся хутка і якасна забяспечваць тыя патрэбнасці, якія ўзнікаюць у працэсе нашай жыццядзейнасці. Без заканадаўчага афармлення, без лігітымізацыі вельмі важных рэчаў гэта немагчыма. Закон аб забеспячэнні інавацыйнай дзейнасці зараз на разглядзе ў Палаце прадстаўнікоў знаходзіцца, які завязаны з такімі важнымі рэчамі, у тым ліку як фармаванне навуковых праграм, алгарытм дзеяння ўсей гэтай рэчы там прапісаны.
Научную деятельность сейчас регулируют более 600 нормативных актов. Широкая правовая база позволяет нашим учёным делать первые шаги в интеллектуальной экономике. Высокую оценку получили последние разработки – трёхмерный биопринтер и продукты для детей, страдающих нарушениями метаболизма. А опыт Национальной академии наук по поддержке молодых ученых будет представлен на международном форуме в Душанбе.