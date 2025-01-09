На участках для голосования в Гродно готовятся встречать избирателей

До выборов Президента Беларуси – 2,5 недели. Отдать свой голос досрочно можно будет с 21 января. Участки для голосования готовятся принять избирателей. Члены комиссий работают, чтобы создать комфортные условия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участок №70 в Гродно расположен в областном Институте развития образования. Здесь ожидают около 2,5 тысячи избирателей, в том числе почти 70 – впервые голосующих. Списки еще формируются. Члены участковой комиссии готовят пригласительные. До 15 января избиратели найдут их в своих почтовых ящиках. В эти дни также устанавливают кабинки для голосования и оформляют информационные стенды.

Андрей Шнипко, член участковой избирательной комиссии №70 Гродно:

Комиссии уже сформированы. Мы знаем людей, с которыми мы будем работать, уже не одно собрание состоялось, поэтому работа идет активно. Мы уже подготовили ящики для голосования, которые соответствуют нормативным требованиям Центральной избирательной комиссии. Мы подготовили необходимое количество канцелярских принадлежностей.

Всего в Гродненской области образовано около 600 участков для голосования. Уже 10 января здесь начнутся дежурства. Избиратели смогут проверить, есть ли они в списках, ознакомиться с предвыборными программами кандидатов в Президенты.