Новости по тегу #Вадим Суров

Воинские части готовы к выполнению задач по предназначению. Сейчас завершающий этап.
Активность избирателей высокая с первого дня. Тем, кому впервые довелось делать значимый для страны выбор, на участке дарят подарки.
В распоряжении новоселов современные двух- и трехкомнатные квартиры. В целом по стране в 2024 году арендное жилье получили свыше 1 800 военнослужащих.
О мечте мальчика узнали из его письма. Мальчик увлекается историей, восхищается тем, как наши предки боролись с немецко-фашистскими захватчиками и в будущем хотел бы посвятить свою жизнь службе в армии.
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