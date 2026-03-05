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Новости по тегу #Вадим Суров

Белорусская армия проходит проверку боеготовности по линии Министерства обороны
05 марта 2026 05:58

Белорусская армия проходит проверку боеготовности по линии Министерства обороны

Молодёжь и военнослужащие Гродно подключились к досрочному голосованию
22 января 2025 07:40

Молодёжь и военнослужащие Гродно подключились к досрочному голосованию

В Гродно более 140 семей военнослужащих получили ключи от арендных квартир
31 декабря 2024 17:48

В Гродно более 140 семей военнослужащих получили ключи от арендных квартир

Пожать руку генералу – командующий войсками Западного оперативного командования исполнил мечту школьника из Гродно
21 декабря 2024 08:27

Пожать руку генералу – командующий войсками Западного оперативного командования исполнил мечту школьника из Гродно

Каникулы по-армейски. 10-классники со всей Беларуси приняты на попечение 72-го гвардейского объединённого учебного центра
02 июня 2023 14:46

Каникулы по-армейски. 10-классники со всей Беларуси приняты на попечение 72-го гвардейского объединённого учебного центра

ДМБ-2019: больше 1000 солдат-срочников отправили в запас в Западном оперативном командовании
14 мая 2019 06:46

ДМБ-2019: больше 1000 солдат-срочников отправили в запас в Западном оперативном командовании

Около 500 военнослужащих принимают участие в командно-штабном учении на полигоне под Гродно
11 октября 2018 20:32

Около 500 военнослужащих принимают участие в командно-штабном учении на полигоне под Гродно