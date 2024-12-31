Вереница большегрузов и безлюдность – как обстоят дела на границе в преддверии Нового года?

Кто-то 2025-й встретит за праздничным столом в кругу близких, а кто-то в дали от дома – и, возможно, в кабине авто. Около 360-ти большегрузов сейчас ждут въезда в Европейский союз. И это с учетом того, что ситуация в преддверии Нового года немного стабилизировалась. Как отмечают в Госпогранкомитете нашей страны, очереди начали уменьшаться в начале этой недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, более 300 большегрузов стоят перед латвийским пунктом пропуска «Патерниеки». А вот очередь легковых авто здесь отсутствует. Как будут обстоять дела дальше – сказать сложно. На рубежах Беларуси со странами ЕС работают лишь 5 пунктов пропуска из 14. И чтобы пересечь границу, перевозчикам приходится простаивать даже не часами, а целыми днями. Раньше водители проводили это время в кабине авто, теперь же все чаще оставляют фуры на обочине, а сами уезжают в соседние города.

Такой пейзаж вблизи пункта пропуска «Каменный лог» в Гродненской области (сопредельная сторона Литва): вереница большегрузов и безлюдность, в том числе на ближайших заправках. Машины, оставленные у границы, зарегистрированы в электронной очереди. В более комфортных условиях водители ожидают, когда подойдет их череда продолжить дорогу.

Для нас это удобнее. Потому что в живой очереди – у нас же есть режим труда и отдыха. А здесь встал, пауза идет, отдых идет. Тебя вызвали – ты поехал. То есть для нас это удобнее.

Сколько Литва ввела ограничений в отношении Беларуси и России – сосчитать затруднительно. Перечень постоянно расширяется. Нововведения появятся и с 1 января 2025 года. Обновится список товаров двойного назначения, которые нельзя вывозить в Союзное государство.