Вереница большегрузов и безлюдность – как обстоят дела на границе в преддверии Нового года?
Кто-то 2025-й встретит за праздничным столом в кругу близких, а кто-то в дали от дома – и, возможно, в кабине авто. Около 360-ти большегрузов сейчас ждут въезда в Европейский союз. И это с учетом того, что ситуация в преддверии Нового года немного стабилизировалась. Как отмечают в Госпогранкомитете нашей страны, очереди начали уменьшаться в начале этой недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, более 300 большегрузов стоят перед латвийским пунктом пропуска «Патерниеки». А вот очередь легковых авто здесь отсутствует. Как будут обстоять дела дальше – сказать сложно. На рубежах Беларуси со странами ЕС работают лишь 5 пунктов пропуска из 14. И чтобы пересечь границу, перевозчикам приходится простаивать даже не часами, а целыми днями. Раньше водители проводили это время в кабине авто, теперь же все чаще оставляют фуры на обочине, а сами уезжают в соседние города.
Такой пейзаж вблизи пункта пропуска «Каменный лог» в Гродненской области (сопредельная сторона Литва): вереница большегрузов и безлюдность, в том числе на ближайших заправках. Машины, оставленные у границы, зарегистрированы в электронной очереди. В более комфортных условиях водители ожидают, когда подойдет их череда продолжить дорогу.
Для нас это удобнее. Потому что в живой очереди – у нас же есть режим труда и отдыха. А здесь встал, пауза идет, отдых идет. Тебя вызвали – ты поехал. То есть для нас это удобнее.
Сколько Литва ввела ограничений в отношении Беларуси и России – сосчитать затруднительно. Перечень постоянно расширяется. Нововведения появятся и с 1 января 2025 года. Обновится список товаров двойного назначения, которые нельзя вывозить в Союзное государство.
Я направляюсь в сторону Кыргызстана. Я машину принял, машина готовая, собираю выезжать.
– А сколько ждали очередь свою?
– Я третий день здесь нахожусь. Раньше было проще и дружнее все было. Взаимопонимание было. Знаете такое слово, как скажу, бардак? Бардак создали, ну бардак же это на самом деле. Что они хотят нам доказать.
Отметим, есть определенные условия для въезда в Литву: водитель должен быть собственником авто, иметь литовскую визу или вид на жительство. Только при выполнении данных условий транспортные средства, зарегистрированные в Беларуси, пропускаются. Также наши пограничники отмечают неритмичную работы литовской стороны, что приводит к очередям на границе.