В Гродненском районе закрыли единственный в агрогородке магазин промтоваров. Как помогли жителям и решило ли это проблему?
Новости Беларуси. На горячую линию СТВ обратились жители агрогородка Ратичи Гродненского района. Они возмущены закрытием единственного магазина промтоваров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Люди утверждают, что постоянно в нем совершают покупки, потому им будет очень неудобно ездить за предметами первой необходимости в город.
Мы начали разбираться в проблеме, и сразу выяснилось, что дело не только в торговом объекте, но и в том, что стороны не всегда слышат друг друга.
Так что же в итоге будет с магазином, и какая работа проводится на местах – репортаж Галины Буро.
Мечислав Липский крайне эмоционально воспринял новость о закрытии единственного в агрогородке магазина промтоваров. Он всю жизнь прожил на этой земле, 36 лет – стаж работы сварщиком в местном хозяйстве, многодетный отец – у него четверо. Считает, что заслуживает человеческого отношения к себе. Почему он должен ездить за школьными тетрадями или лампочками за 20 километров в областной центр?
Мечислав Липский, житель агрогородка Ратичи:
Чтобы закрыли такой магазин! Даже вот, как придет сезон, картошка, огород, эта вся химия, вся защита – все покупаем.
Галина Буро, корреспондент:
В агрогородке Ратичи проживают 500 человек. Магазин удобно расположен рядом с трассой, которая ведет на Августовский канал. То есть направление туристическое. И местные жители утверждают, что отдыхающие часто здесь останавливаются, чтобы сделать покупки.
Два магазина «Продукты» и «Промтовары» соседствовали в этом здании с незапамятных времен. Не всегда ассортимент устраивал жителей, но это лучше, чем ничего. Теперь из-за ремонта продуктовый переехал в помещение, где был промтоварный.
А на обновленные площади вернется только один магазин – продовольственный. Люди решительно против, даже собирали подписи.
Здесь много участков дачных, все люди приезжают с округи. Пожилым людям, допустим в моем возрасте… Надо, чтобы был магазин.
Конечно, нужен, особенно нам, старым, детей здесь много. Носки купить, постель, порошок, мыло.
Ну хоть что-то забежать купить, чтобы в город не тащиться.
За ответами – к владельцу. Оба магазина принадлежат Гродненскому филиалу облпотребобщества. Там объяснили на языке цифр: от промтоваров убытки – прибыль от продаж покрывала лишь половину затрат. Отсюда и оптимальное решение – оставить один магазин. Но интересы людей все же учли – современный мини-маркет будет смешанного формата: можно сказать, от хлеба до стирального порошка.
Снежана Главницкая, директор Гродненского филиала облпотребобщества:
В торговом обслуживании ни в коем случае не будут ущемлены жители. Дело в том, что вся основная группа товаров – это какая-то гигиена, это бумажно-беловые какие-то, косметика, предметы первой необходимости, чулочно-носочные изделия – они постоянно будут находиться в наличии. Плюс ко всему потребительская кооперация всегда активно работала по заявкам. Журнал заявок ведется.
А помещение от бывшего магазина промтоваров сдадут частнику – он откроет продажу одежды. Есть заявка также от индивидуального предпринимателя на открытие в Ратичах еще одного продуктового магазина. И, кстати, в райисполкоме подтвердили: у частного бизнеса возрос интерес к сельской местности в Гродненском районе, ведь для него льготное налогообложение по Указу Президента.
Марина Добренко, начальник отдела экономики, торговли и услуг Гродненского райисполкома:
345-й Указ дает льготы для работы субъектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания в сельской местности. Со стороны исполкома принимаются меры по развитию торговой сети. Мы всегда готовы идти на открытый диалог, помочь подобрать свободные площади для открытия новых торговых объектов.
Сегодня мы наблюдаем интерес частного бизнеса к селу и в том числе крупных ритейлеров.
Таким образом, торговля в агрогородке Ратичи, наоборот, получила новый импульс. Мини-маркет откроют уже на следующей неделе.
Галина Буро:
Но почему местные жители считают, что их обидели? Хотят быть услышанными, но не слышат сами. А это уже вопрос о диалоге с населением.