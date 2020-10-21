В Гродненском районе закрыли единственный в агрогородке магазин промтоваров. Как помогли жителям и решило ли это проблему?

Новости Беларуси. На горячую линию СТВ обратились жители агрогородка Ратичи Гродненского района. Они возмущены закрытием единственного магазина промтоваров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди утверждают, что постоянно в нем совершают покупки, потому им будет очень неудобно ездить за предметами первой необходимости в город.

Мы начали разбираться в проблеме, и сразу выяснилось, что дело не только в торговом объекте, но и в том, что стороны не всегда слышат друг друга. Так что же в итоге будет с магазином, и какая работа проводится на местах – репортаж Галины Буро.

Мечислав Липский крайне эмоционально воспринял новость о закрытии единственного в агрогородке магазина промтоваров. Он всю жизнь прожил на этой земле, 36 лет – стаж работы сварщиком в местном хозяйстве, многодетный отец – у него четверо. Считает, что заслуживает человеческого отношения к себе. Почему он должен ездить за школьными тетрадями или лампочками за 20 километров в областной центр?

Мечислав Липский, житель агрогородка Ратичи:

Чтобы закрыли такой магазин! Даже вот, как придет сезон, картошка, огород, эта вся химия, вся защита – все покупаем.

Галина Буро, корреспондент:

В агрогородке Ратичи проживают 500 человек. Магазин удобно расположен рядом с трассой, которая ведет на Августовский канал. То есть направление туристическое. И местные жители утверждают, что отдыхающие часто здесь останавливаются, чтобы сделать покупки. Два магазина «Продукты» и «Промтовары» соседствовали в этом здании с незапамятных времен. Не всегда ассортимент устраивал жителей, но это лучше, чем ничего. Теперь из-за ремонта продуктовый переехал в помещение, где был промтоварный.

А на обновленные площади вернется только один магазин – продовольственный. Люди решительно против, даже собирали подписи.

Здесь много участков дачных, все люди приезжают с округи. Пожилым людям, допустим в моем возрасте… Надо, чтобы был магазин.

Конечно, нужен, особенно нам, старым, детей здесь много. Носки купить, постель, порошок, мыло.

Ну хоть что-то забежать купить, чтобы в город не тащиться.

За ответами – к владельцу. Оба магазина принадлежат Гродненскому филиалу облпотребобщества. Там объяснили на языке цифр: от промтоваров убытки – прибыль от продаж покрывала лишь половину затрат. Отсюда и оптимальное решение – оставить один магазин. Но интересы людей все же учли – современный мини-маркет будет смешанного формата: можно сказать, от хлеба до стирального порошка.

Снежана Главницкая, директор Гродненского филиала облпотребобщества:

В торговом обслуживании ни в коем случае не будут ущемлены жители. Дело в том, что вся основная группа товаров – это какая-то гигиена, это бумажно-беловые какие-то, косметика, предметы первой необходимости, чулочно-носочные изделия – они постоянно будут находиться в наличии. Плюс ко всему потребительская кооперация всегда активно работала по заявкам. Журнал заявок ведется. А помещение от бывшего магазина промтоваров сдадут частнику – он откроет продажу одежды. Есть заявка также от индивидуального предпринимателя на открытие в Ратичах еще одного продуктового магазина. И, кстати, в райисполкоме подтвердили: у частного бизнеса возрос интерес к сельской местности в Гродненском районе, ведь для него льготное налогообложение по Указу Президента.