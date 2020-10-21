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Школьники в Столбцовском районе изучают 3D-моделирование. Некоторые даже написали научную работу

21 октября 2020 15:39
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Новости Беларуси. Ученики Засульской средней школы Столбцовского района занимаются 3D-моделированием, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Школьники в Столбцовском районе изучают 3D-моделирование. Некоторые даже написали научную работу-1

Девятиклассники Егор Амер и Павел Макась включились в исследовательскую деятельность. Они подготовили научную работу по использованию 3D-принтеров. Кстати, современную технику школа получила благодаря спонсорской поддержке комитета по стандартизации. Юные исследователи уже напечатали первые модели.

Школьники в Столбцовском районе изучают 3D-моделирование. Некоторые даже написали научную работу-4

Валентина Ревякина, учитель Засульской средней школы:
Мы создали в школе проект, который называется «3D-моделирование и способы печати 3D-моделей». Ребята учатся создавать свои модели, далее мы их обрабатываем, сохраняем. У нас есть специальная программа, которая адаптирует данные проекты под 3D-печать.

Школьники в Столбцовском районе изучают 3D-моделирование. Некоторые даже написали научную работу-7

Егор Амер, ученик Засульской средней школы:
Тема 3D-принтера очень актуальна, так как 3D-принтеры сейчас используют и в науке, и в архитектуре.

Павел Макась, ученик Засульской средней школы:
Как дополнительный материал для изучения, это очень большой простор для творчества.

Школьники в Столбцовском районе изучают 3D-моделирование. Некоторые даже написали научную работу-10

Валентина Кухарчик, директор Засульской средней школы:
Это развитие творческих навыков, это интеллектуальное развитие, развитие фантазии, воображения, программирования. Потому что они не только распечатывают готовые модели  они их сами проектируют.

Школьники в Столбцовском районе изучают 3D-моделирование. Некоторые даже написали научную работу-13

Занятия по 3D-моделированию проходят во внеурочное время по трем направлениям: конструирование, архитектура и дизайн.

# Образование в Беларуси # общество # Валентина Ревякина # Егор Амер # Павел Макась # Валентина Кухарчик # Фотофакт

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