Школьники в Столбцовском районе изучают 3D-моделирование. Некоторые даже написали научную работу

Новости Беларуси. Ученики Засульской средней школы Столбцовского района занимаются 3D-моделированием, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Девятиклассники Егор Амер и Павел Макась включились в исследовательскую деятельность. Они подготовили научную работу по использованию 3D-принтеров. Кстати, современную технику школа получила благодаря спонсорской поддержке комитета по стандартизации. Юные исследователи уже напечатали первые модели.

Валентина Ревякина, учитель Засульской средней школы: Мы создали в школе проект, который называется «3D-моделирование и способы печати 3D-моделей». Ребята учатся создавать свои модели, далее мы их обрабатываем, сохраняем. У нас есть специальная программа, которая адаптирует данные проекты под 3D-печать.

Егор Амер, ученик Засульской средней школы:

Тема 3D-принтера очень актуальна, так как 3D-принтеры сейчас используют и в науке, и в архитектуре.

Павел Макась, ученик Засульской средней школы:

Как дополнительный материал для изучения, это очень большой простор для творчества.