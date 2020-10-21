«Всегда рябина ассоциируется с материнством». В Несвиже напротив набережной появилась аллея деревьев

Новости Беларуси. В Несвиже заложили аллею в честь матери. Она появилась напротив новой набережной, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Несвиже заложили аллею в честь матери. Она появилась напротив новой набережной, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В акции приняли участие около 100 человек. Это и матери, которые получили орден, и ветераны труда, и женский актив района. Всего высадили 20 рябин. Рядом установили камень с памятным знаком, где есть вся информация об истории аллеи.
В районе уверены: посадка своей рябины для каждой семьи – важное дело. Ведь дерево всегда считалось символом рода и связи между родителями и детьми.
Людмила Крупец, председатель Несвижской районной организации «Белорусский союз женщин»:
Всегда рябина ассоциируется с материнством: вот как эти соцветия, как эти гроздья рябинок, они все в одном таком соцветии, так и, конечно же, семья, детки. Они ассоциируются именно с рябиной. Поэтому и было решено именно рябиновую аллею заложить.
Кстати, напротив рябиновой аллеи проложили еще одну, небольшую. Там высадили четыре ивы. Они символизируют матерей района, которые потеряли на войнах своих сыновей.