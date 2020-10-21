«Всегда рябина ассоциируется с материнством». В Несвиже напротив набережной появилась аллея деревьев

Новости Беларуси. В Несвиже заложили аллею в честь матери. Она появилась напротив новой набережной, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В акции приняли участие около 100 человек. Это и матери, которые получили орден, и ветераны труда, и женский актив района. Всего высадили 20 рябин. Рядом установили камень с памятным знаком, где есть вся информация об истории аллеи.

В районе уверены: посадка своей рябины для каждой семьи – важное дело. Ведь дерево всегда считалось символом рода и связи между родителями и детьми.