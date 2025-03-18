В Гродненском кардиоцентре открыли модернизированную операционную с ангиографом

Новые возможности для оказания помощи пациентам с заболеваниями сердца. В Гродненском областном кардиологическом центре открыли модернизированную рентген-операционную с ангиографическим комплексом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аппарат позволит выполнять новый для региона вид операций. Сейчас в них нуждаются около 60 человек. Теперь для проведения вмешательства им не придется ехать в столицу. Средства на закупку оборудования выделило Министерство здравоохранения. Стоимость ангиографа составила почти три миллиона рублей.

Андрей Янушко, главный врач Гродненского областного клинического кардиологического центра: Начиная выполнять эти операции на базе нашего центра, мы, мало того что сможем нашим людям предоставить помощь непосредственно на месте, там, где они проживают, но и уменьшить очередь этих людей в центральном учреждении, которое оказывает данный вид помощи в РНПЦ «Кардиология».

Модернизация операционной – это и комфорт работы медперсонала. К примеру, анестезиологи теперь вне зоны ионизирующего излучения. Следить за всеми жизненно важными показателями пациента можно дистанционно.

Владимир Караник, заместитель премьер-министра Беларуси:

Здесь яркий показатель того, что медицина всегда была, есть и будет в центре внимания нашего государства, и когда мы имеющиеся проблемы решаем все вместе, это получается достаточно экономически эффективно, клинически эффективно и будет способствовать улучшению здоровья наших граждан.

Модернизация Гродненского кардиологического центра продолжается. По плану, во втором полугодии введут в эксплуатацию новый корпус. Работы по его возведению выполнены на 80 %.