Военные приступили к подготовке к параду в честь 80-летия Победы в ВОВ

Важные события в истории страны, которые во многом определили наше независимое и мирное настоящее – Победа в Великой Отечественной войне и освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. К их празднованию всегда ведется тщательная подготовка, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2024 году страна отмечала 80-летие со дня освобождения, в 2025-м будем праздновать юбилей Великой Победы. Ключевая цель – организовать мероприятия на высоком уровне. Уже 18 марта военные начинают репетиции парада.