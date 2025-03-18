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Военные приступили к подготовке к параду в честь 80-летия Победы в ВОВ

18 марта 2025 06:23
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Важные события в истории страны, которые во многом определили наше независимое и мирное настоящее – Победа в Великой Отечественной войне и освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. К их празднованию всегда ведется тщательная подготовка, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В 2024 году страна отмечала 80-летие со дня освобождения, в 2025-м будем праздновать юбилей Великой Победы. Ключевая цель – организовать мероприятия на высоком уровне. Уже 18 марта военные начинают репетиции парада.

Военные приступили к подготовке к параду в честь 80-летия Победы в ВОВ-2

Тренировки продлятся пять недель на аэродроме Липки. Бронетехника будет передвигаться утром до рассвета, а возвращаться в часть на закате. Поскольку задействованы дороги общего пользования, в Минске вводятся временные ограничения движения. На масштабном военном шествии 9 Мая, кроме современных машин, покажут знаменитые танки Т-34 и тачанки с пулеметами. Несколько коробок пеших расчетов пройдут в форме и с вооружением военных лет. Парад станет кульминацией мероприятий ко Дню Победы. Вместе с торжественным собранием и концертом Президентом поставлена задача – провести еще одно значимое мероприятие.

Военные приступили к подготовке к параду в честь 80-летия Победы в ВОВ-4

На площадке Минского международного выставочного центра откроется выставка, посвященная 80-летию Победы и достижениям современной белорусской оборонной промышленности. Таким образом будет показана преемственность в сохранении исторической памяти. Как не раз подчеркивал Александр Лукашенко, бережное отношение к ней – это часть нашей национальной идеи.

# День Победы # Вооруженные силы Республики Беларусь

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