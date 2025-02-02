В Минске наградили победителей 28-го декоративно-прикладного конкурса «Калядная зорка»

В торжественной обстановке ребята от 6 до 16 лет получили свои награды и медали. Жюри определило 31 победителя и 68 призеров. Номинации были самые разные: юные творцы создавали елочные игрушки, сувениры, работы на тему зимних праздников, белорусской зимы, новогодний костюм и не только. К слову, конкуренция на конкурсе серьезная: изначально со всех уголков страны прислали более 15 тысяч работ. Из них в финал попали чуть больше 400. Но несмотря на это, дети с удовольствием присылают свои творческие проекты.

Дарина Шавыро: Я участвую в этой выставке. Я сделала миниатюру из глины «Рождение Иисуса Христа». Родители мной гордятся, потому что я умею делать такие работы руками.

Дарья Пачик: Я приехала из Гродно. Мы делали елочные игрушки из кожи. Я приехала со своей учительницей Светланой Сергеевной. Я четвертый год занимаюсь кож дизайном, поэтому решила поучаствовать тут.

Светлана Скварнюк, заведующая сектором выставочной работы Национального центра художественного творчества детей и молодежи:

Судя по тому, что у нас на церемонию награждения приезжают все победители, практически 100 % явка. Поэтому я думаю, что конкурс этот важен детям и интересен. Они с удовольствием посещают выставку, участвуют и становятся призерами не один год.

Представить свою уникальную работу может любой желающий. Уже в начале лета будет дан старт 29 Республиканскому конкурсу «Калядная зорка», финал которого состоится в начале 2026 года.