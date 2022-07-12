Первых комбайнеров-тысячников наградили в Минской области

Новости Беларуси. Погода поставила на паузу жатву. День простоя в поле используют для церемонии награждения первых комбайнеров-тысячников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минской области это Николай Ситько и его помощник Юрий Неумывако из ОАО «Кухчицы» Клецкого района. Там вырастили небывалый урожай озимого ячменя. С гектара получают 94 центнера. В целом валовой сбор зерна в нынешнем сезоне в Беларуси ожидается примерно на 1 200 тысяч тонн больше прошлогоднего – предполагают в Минсельхозпроде. Погодные аномалии не повлияли на посевы в центральных и северных районах, только в Брестской и Гомельской областях, где столбик термометра то и дело бил рекорды в конце июня – начале июля, хлеба подсушило.

Прогноз на общий урожай по стране – 8 600 тысяч тонн зерна. На утро 12 июля в Беларуси намолотили более 155 тысяч тонн озимого ячменя.