В Городском саду Бреста начали ставить именные скамеечки. Сколько это стоит?

Новости Беларуси. Вслед за Нью-Йорком и Лондоном белорусский Брест обзаводится именными лавочками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Вслед за Нью-Йорком и Лондоном белорусский Брест обзаводится именными лавочками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Скамейки размещают в Городском саду с двухсотлетней историей, который восстановили в год тысячелетия. Необычную инициативу городских властей поддержали три десятка предприятий и неравнодушные граждане.
О посланиях на именных табличках и о тех, кто их оставляет, расскажет Кристина Протосовицкая.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Городской сад – место, которое только входит в сердца брестчан. Год назад на субботнике, как говорится, всем миром приводили в порядок необжитую территорию, а сегодня здесь рождаются новые традиции.
Не простые, а именные скамейки располагают вдоль новой аллеи сада. Лавочка ничем не отличается от существующих, кроме одной детали – маленькой металлической таблички.
Дипломатическая миссия Марины Давидовской в Бресте закончится в 2021 году, и она вернется в родной Казахстан. Но прежде – первое послание на память.
Марина Давидовская, советник консульства Казахстана в Бресте:
Беларусь является родиной моего отца, поэтому я решила оставить частичку себя здесь. Когда я думала над надписью на табличку, я прежде всего исходила из того, для кого эта лавочка. И я поняла, что это лавочка не для города, она не для чиновников, она для людей. Для каких людей? Для добрых. С какими пожеланиями? Только с добрыми, конечно же.
Раскрутить городскую идею удалось меньше чем за месяц. Уже больше трех десятков заявок – от крупных предприятий до именитых людей.
Ёлочка, лавочка и музыка на параде: Эудард Ханок рассказал, какие символы у него есть в Беларуси
Традиция заводить именные скамейки пользуется популярностью во всем мире. Например, в Центральном парке Нью-Йорка такой памятный жест обойдется в 7 500 долларов. Цена вопроса в Бресте – 750 рублей.
Сергей Жуков, заместитель генерального директора Брестского городского ЖКХ:
Создание такой аллеи – это не пополнение бюджета. Это прежде всего создание атмосферы и привитие любви к родному городу. Ведь любой человек, установивший в саду лавочку, посадивший дерево, будет относиться к своему городу, к своему городскому саду, к тому месту, где он живет, уже с другим настроением, с чувством какой-то собственной ответственности.
Установить именную скамейку может любой желающий, и брестский адрес прописки вовсе необязательный. Все, что требуется – проспонсировать ее изготовление и установку.