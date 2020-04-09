В Городском саду Бреста начали ставить именные скамеечки. Сколько это стоит?

Новости Беларуси. Вслед за Нью-Йорком и Лондоном белорусский Брест обзаводится именными лавочками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скамейки размещают в Городском саду с двухсотлетней историей, который восстановили в год тысячелетия. Необычную инициативу городских властей поддержали три десятка предприятий и неравнодушные граждане. О посланиях на именных табличках и о тех, кто их оставляет, расскажет Кристина Протосовицкая.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Городской сад – место, которое только входит в сердца брестчан. Год назад на субботнике, как говорится, всем миром приводили в порядок необжитую территорию, а сегодня здесь рождаются новые традиции.

Не простые, а именные скамейки располагают вдоль новой аллеи сада. Лавочка ничем не отличается от существующих, кроме одной детали – маленькой металлической таблички.

Дипломатическая миссия Марины Давидовской в Бресте закончится в 2021 году, и она вернется в родной Казахстан. Но прежде – первое послание на память.

Марина Давидовская, советник консульства Казахстана в Бресте:

Беларусь является родиной моего отца, поэтому я решила оставить частичку себя здесь. Когда я думала над надписью на табличку, я прежде всего исходила из того, для кого эта лавочка. И я поняла, что это лавочка не для города, она не для чиновников, она для людей. Для каких людей? Для добрых. С какими пожеланиями? Только с добрыми, конечно же.

Раскрутить городскую идею удалось меньше чем за месяц. Уже больше трех десятков заявок – от крупных предприятий до именитых людей. Ёлочка, лавочка и музыка на параде: Эудард Ханок рассказал, какие символы у него есть в Беларуси Традиция заводить именные скамейки пользуется популярностью во всем мире. Например, в Центральном парке Нью-Йорка такой памятный жест обойдется в 7 500 долларов. Цена вопроса в Бресте – 750 рублей.

Сергей Жуков, заместитель генерального директора Брестского городского ЖКХ:

Создание такой аллеи – это не пополнение бюджета. Это прежде всего создание атмосферы и привитие любви к родному городу. Ведь любой человек, установивший в саду лавочку, посадивший дерево, будет относиться к своему городу, к своему городскому саду, к тому месту, где он живет, уже с другим настроением, с чувством какой-то собственной ответственности.