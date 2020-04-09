Ёлочка, лавочка и музыка на параде: Эудард Ханок рассказал, какие символы у него есть в Беларуси

Новости Беларуси. То ли еще будет, написал в свое время Эдуард Ханок, чьи школьные годы прошли в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Городском саду Бреста начали ставить именные скамеечки. Сколько это стоит?
Совсем скоро на аллее появится скамейка с именем народного артиста Беларуси и легендарной строчкой из песни.
Эдуард Ханок, народный артист Беларуси:
Для меня Брест – это город, так сказать, моего начального становления. Мне очень приятно, что у меня появляются какие-то символы. Здесь, в Минске, елочки всем народным артистам. У меня есть именная елочка. Теперь, если я буду в Брест приезжать, у меня будет личная скамеечка. Я могу прийти, посидеть, отдохнуть. У меня, правда, еще есть третий символ: с 2008 года каждый год 9 мая на параде Победы звучит моя музыка.