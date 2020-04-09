Ёлочка, лавочка и музыка на параде: Эудард Ханок рассказал, какие символы у него есть в Беларуси

Новости Беларуси. То ли еще будет, написал в свое время Эдуард Ханок, чьи школьные годы прошли в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Городском саду Бреста начали ставить именные скамеечки. Сколько это стоит?

Совсем скоро на аллее появится скамейка с именем народного артиста Беларуси и легендарной строчкой из песни.