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Ёлочка, лавочка и музыка на параде: Эудард Ханок рассказал, какие символы у него есть в Беларуси

09 апреля 2020 15:52
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Новости Беларуси. То ли еще будет, написал в свое время Эдуард Ханок, чьи школьные годы прошли в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Городском саду Бреста начали ставить именные скамеечки. Сколько это стоит?

Совсем скоро на аллее появится скамейка с именем народного артиста Беларуси и легендарной строчкой из песни.

Ёлочка, лавочка и музыка на параде: Эудард Ханок рассказал, какие символы у него есть в Беларуси-1

Эдуард Ханок, народный артист Беларуси:
Для меня Брест – это город, так сказать, моего начального становления. Мне очень приятно, что у меня появляются какие-то символы. Здесь, в Минске, елочки всем народным артистам. У меня есть именная елочка. Теперь, если я буду в Брест приезжать, у меня будет личная скамеечка. Я могу прийти, посидеть, отдохнуть. У меня, правда, еще есть третий символ: с 2008 года каждый год 9 мая на параде Победы звучит моя музыка.

Ёлочка, лавочка и музыка на параде: Эудард Ханок рассказал, какие символы у него есть в Беларуси-4

# Белорусская музыка # Культура # Эдуард Ханок # Фотофакт

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